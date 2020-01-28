Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Министр труда оправдался за снижение прожиточного минимума

Московский Комсомолец09:54

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газета06:57

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАСС04:56

Без добавки

Российская газетавчера в 05:59
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Росбалт вчера в 15:08
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Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Lenta.ru 06:55
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Компания FAW осенью 2020 года выведет на российский рынок две новые модели – кроссовера FAW X60 (Т77) и седан С класса.
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Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
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В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде

Беременную женщину зарезали в подъезде одного из домов в Новосибирске, сообщает областной главк МВД.
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Общество

Новейший тральщик «Яков Баляев» спустили на воду в Петербурге

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустили на воду.
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Cyberphone — самый необычный iPhone в мире. Это как Tesla Cybertruck в мире смартфонов

Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.
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Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Политика

В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов.
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Общество

Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра

Группа чешских программистов за два выходных дня бесплатно сделала сайт, который власти планировали потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро).
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Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat

Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
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Атака ВКС России уничтожила колонну террористов, следующих в Идлиб

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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новости 26 января в 06:54
Спорт

Сборные Украины и Китая не выступят на ЧМ по санному спорту в России

Сборные Украины и Китая не станут участвовать в чемпионате мира по санному спорту, который пройдёт в Сочи с 14 по 16 февраля.
News.ru 10:11
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
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Политика

Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России

Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 09:34
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
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Гаджеты

С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp

С 1 февраля мессенджер WhatsApp перестанет работать на на старых смартфонах. Об этом сообщается на странице поддержки WhatsApp.
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Чемпион UFC назвал Нурмагомедова братом и отказался с ним драться

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Армия и оружие

Йеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане

Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters.
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Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале Australian Open

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Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.
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В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
ТВ-21 10:49
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
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В питьевой воде нашли опасные соединения

Международная команда специалистов заявила, что существующий сегодня способ обеззараживания воды является опасным.
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Составлен рейтинг антивирусов для работы под управлением Windows 10.
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Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков

29 января стало известно, что Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
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Общество

ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае

Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
RT на русском 11:09
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