Экономика
РИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газета06:57
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Происшествия
Присяжные признали владельца фабрики «Меньшевик» невиновным в убийстве
Коллегия присяжных признала невиновным бывшего гендиректора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова в убийстве охранника предприятия.
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Авто
FAW осенью привезет в Россию новые кроссовер и седан
Компания FAW осенью 2020 года выведет на российский рынок две новые модели – кроссовера FAW X60 (Т77) и седан С класса.
Хоккей
Директор «Нефтехимика»: «Действия Захарчука были несопоставимы с моральными принципами клуба»
Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о причинах расторжения контракта с нападающим Степаном Захарчуком.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Происшествия
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Беременную женщину зарезали в подъезде одного из домов в Новосибирске, сообщает областной главк МВД.
Общество
Новейший тральщик «Яков Баляев» спустили на воду в Петербурге
Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустили на воду.
Гаджеты
Cyberphone — самый необычный iPhone в мире. Это как Tesla Cybertruck в мире смартфонов
Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Политика
В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Общество
Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра
Группа чешских программистов за два выходных дня бесплатно сделала сайт, который власти планировали потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро).
Кино
Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
Армия и оружие
Атака ВКС России уничтожила колонну террористов, следующих в Идлиб
Минувшей ночью российская боевая авиация нанесла удар по колонне сирийских террористов, направляющих на помощь боевикам в провинции Идлиб.
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Спорт
Сборные Украины и Китая не выступят на ЧМ по санному спорту в России
Сборные Украины и Китая не станут участвовать в чемпионате мира по санному спорту, который пройдёт в Сочи с 14 по 16 февраля.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Политика
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Гаджеты
С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp
С 1 февраля мессенджер WhatsApp перестанет работать на на старых смартфонах. Об этом сообщается на странице поддержки WhatsApp.
Единоборства
Чемпион UFC назвал Нурмагомедова братом и отказался с ним драться
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане
Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters.
Теннис
Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале Australian Open
Религия
Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.
Здоровье
В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Наука
В питьевой воде нашли опасные соединения
Международная команда специалистов заявила, что существующий сегодня способ обеззараживания воды является опасным.
Технологии
Составлен список лучших антивирусов для Windows 10
Составлен рейтинг антивирусов для работы под управлением Windows 10.
Происшествия
Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков
29 января стало известно, что Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Общество
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.