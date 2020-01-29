Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Комментировать5083

Подробнее о событии

Почему Минтруд решил уменьшить размер прожиточного минимума?

Аргументы и Факты05:11

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газетавчера в 04:48

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАССвчера в 13:51

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

Без добавки

Российская газетавчера в 05:59

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

РИА Новости 09:22
Армия и оружие

В Китае предрекли России мгновенное поражение в случае войны с США

Национальная служба новостей 08:17
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Культура

«Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома»

«Кураж-Бамбей» переведет и озвучит пакет из 20 фильмов и 3 сериалов, которые будут эксклюзивно доступны для абонентов видеосервиса Wink.
Ведомости 03:13
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев

"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
ТАСС 09:46
Политика

Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Газета.Ru 05:48
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Происшествия

Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
РБК 02:34
Общество

Каждый пятый блогер согласился рекламировать поправки в Конституцию

Блогер Александр Харчевников рассказал, что направил многим популярным медийным персонам предложение о рекламе поправок в Конституцию с перечислением предварительно написанных плюсов.
News.ru 07:33
Происшествия

Журналистка RT получила серьезное ранение при взрыве снаряда

Lenta.ru 09:07
Интернет

Facebook рассказала о сборе данных пользователей вне соцсети

Компания Facebook рассказала, что собирает данные об активности пользователей вне соцсети — на сайтах, использующих инструменты компании для бизнеса.
DP.RU 01:43
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Происшествия

Американский военный самолет разбился в Ираке

Lenta.ru 09:47
Общество

ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей

По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
ТВК 01:10
Здоровье

Медики назвали факторы и четыре вещества, которые разрушают печень

Медицинские специалисты установили и назвали определенные факторы и четыре вещества, которые не только вредят здоровью печени, но и способны её разрушать.
Ugpressa.ru вчера в 23:16
Кино

Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале

В конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошел один из фильмов проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщается на сайте Берлинале.
Дилетант 09:42
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Известия 01:38
Политика

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества с Британией

«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.
REGNUM 07:13
Экономика

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Krasnoyarskmedia.ru 27 января в 15:00
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Теннис

Надаль в четырех сетах уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open

ProstoProSport 08:07
Армия и оружие

50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Газета.Ru вчера в 19:28
Политика

Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru 07:41
Происшествия

Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии получили условные сроки

RT на русском 09:16
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Дочь и двухлетний сын Дмитрия Маликова поздравили его с 50-летием

С 50-летним юбилеем поздравить артиста успели его дочь Стефания и двухлетний сын Марк.
Актуальные Новости 07:51
Кино

Актеры из «Ведьмака» разобрали несколько сцен сериала

Генри Кавилл и Аня Чалотра, исполнившие роли Геральта и Йеннифэр, рассказали о процессе съемок сцен со своими героями в сериале «Ведьмак».
CyberSport.ru 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное