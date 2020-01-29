Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ru01:55

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газетавчера в 12:06

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАСС28 января в 13:51

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета28 января в 04:48
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Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:59
Общество

В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Взгляд.ру 08:55
Армия и оружие

Подлодки США вооружили новыми ядерными ракетами

ВМС США развернули на субмаринах модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2, пишет автор статьи Ганс Кристенсен, директор информационных проектов FAS, касающихся ядерной сферы.
Российская газета 02:30
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер из-за заболевших туристов

6 тысяч пассажиров круизного лайнера компании Costa Crociere не могут сойти на берег из-за подозрений на вирусное заболевание 2019-nCoV у супружеской пары из Гон-Конга, сообщает Corriere Della Sera.
Российская газета 07:55
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 28 января в 04:21
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru 15:55
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Интерфакс 07:53
Политика

На Украине прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ

Ратификация полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) усугубляет кризис в организации, заявила 29 января глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Елизавета Ясько («Слуга народа») на своей странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:26
Кино

Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Газета.Ru 13:42
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Известия 12:53
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Pravda.Ru вчера в 09:26
Общество

В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»

Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород».
Известия 14:24
Футбол

Пападопулос перейдёт в «Динамо»

Евро-футбол.ру 16:17
Происшествия

В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой

Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
РИА Новости 17:52
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Армия и оружие

По территории Израиля из сектора Газа выпущена одна ракета

Вести.Ru вчера в 15:51
Происшествия

Водитель иномарки наехал на пешехода в Южно-Сахалинске

Водитель машины JEEP WRANGLER совершил наезд на пешехода в Южно-Сахалинске. Происшествие произошло вчера, 30 января, в 18:55.
АСТВ 18:44
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Общество

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
РИА Новости 16:06
Финансы

Курс евро поднялся выше 70 рублей

По состоянию на 18:55 мск курс евро поднялся на 1,15 рубля относительно уровня открытия торгов и достиг 70,02 рубля.
REGNUM 11:13
Космос

Заглянуть в космос теперь можно со смартфона

В мобильном приложении до сих пор Земля была на чёрном фоне, но последнее обновление наконец добавило возможность отображения звёзд вокруг и на мобильных устройствах.
Популярная механика 05:55
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

РИА Новости вчера в 09:22
Политика

Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
РИА Новости 06:49
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 28 января в 03:45
Общество

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

27 января, как сообщает "Газета.ру", керченские чиновницы посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда.
Известия 15:00
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ведомости 15:01
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 17:00
Кино

Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»

За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».
Чистовик вчера в 07:15
Хоккей

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru 00:55
Здоровье

Число жертв китайского коронавируса превысило 100 человек

Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV пневмонии, превысило 100 человек, передает AFP со ссылкой на данные властей КНР.
Ruposters.ru 28 января в 02:15
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