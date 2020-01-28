Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известиявчера в 07:27

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАССвчера в 13:51

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46

Без добавки

Российская газетавчера в 05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газетавчера в 04:48
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Здоровье

В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом.
Газета.Ru 00:51
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Кино

Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания вчера в 14:36
Политика

Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
РБК вчера в 13:46
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 16:55
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Коммерсантъ вчера в 19:38
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Капитал страны вчера в 13:39
Хоккей

СКА разгромил минское «Динамо» в первом матче Брагина

Спорт-Экспресс вчера в 13:40
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Lenta.ru вчера в 11:20
Политика

Кремль опубликовал архивные видео с Владимиром Путиным

РИА Новости вчера в 13:15
Авто

«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач

Внедорожник, который станет преемником нынешнего Patriot, получит новую раму, независимую переднюю подвеску, совершенно другой интерьер — преимущественно в задней части, а также иную головную оптику и задние фонари.
AutoNews вчера в 05:49
Авто

Mitsubishi тестирует обновленный Eclipse Cross

В движение Mitsubishi Eclipse Cross будет приводиться 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 152 лошадиных силы или 2,2-литровым дизельным агрегатом с отдачей в 143 л.с. Рестайлинговая версия Eclipse Cross, скорее всего, появится в конце этого года.
32CARS.ru вчера в 05:55
Общество

Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране коронавируса.
Lenta.ru 01:09
Происшествия

В Пермском крае мужчина поджег знакомую продавщицу

РБК вчера в 06:02
Здоровье

«Активен даже против коронавируса»: ФАС проверит рекламу «Арбидола»

По словам главы управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяны Никитиной, в инструкции указано, что препарат может использоваться для борьбы с коронавирусами, но утверждение о его эффективности в случаях коронавируса 2019-nCoV требует дополнительной оценки.
Клопс вчера в 09:17
Общество

Посольство РФ в Пекине связалось со 177 россиянами в провинции Хубэй

Посольство России в Китае установило связь со 177 российскими гражданами на территории провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка нового типа коронавируса, заявили в российской дипмиссии.
Интерфакс вчера в 23:38
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
REGNUM вчера в 23:45
Футбол

Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»

Известия вчера в 08:32
Политика

Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Газета.Ru 00:33
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК вчера в 16:00
Общество

Хуснуллин рассказал, как долго думал над предложением стать вице-премьером

Вице-премьер РФ, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин, рассказал, как ему поступило предложение занять должность замглавы правительства России.
Реальное время 00:11
Шоу-бизнес

Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, находящиеся в бракоразводном процессе, решили на один день оставить споры и делёжку имущества ради общей дочери.
News.ru вчера в 12:03
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Плохие парни навсегда" (Bad Boys for Life) стал лидером российского проката, собрав 318,2 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 26 января в 16:21
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Армия и оружие

Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео

В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
Военное дело вчера в 06:27
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Армия и оружие

Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57

Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Газета.Ru 00:25
Общество

США хотят запретить все рейсы из Китая

На фоне столь пугающих показателей администрация Трампа рассматривает возможность введения временного запрета на все рейсы в США из Поднебесной, сообщает MarketWatch.
Вести.Финанс вчера в 21:19
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