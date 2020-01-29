Экономика
КоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газетавчера в 06:57
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Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Общество
С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты
Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан владелец пермского хостела «Карамель»
Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский хостел "Карамель", где насмерть обварились пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах региона.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Происшествия
Коронавирус у госпитализированных воронежцев не подтвердился
В Воронеже озвучили данные анализа проб, взятых у двух воронежцев, госпитализированных с ОРВИ и подозрением на коронавирус.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Происшествия
Мужчина с подозрением на коронавирус госпитализирован в Туле
Мужчину с признаками ОРВИ после отдыха в Китае госпитализировали в Туле.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
Общество
МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля
В МВД России перечислили самые распространенные способы угона машин, передает «РИА Новости».
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело после побега преступника из зала суда
В Новокузнецке следователи выясняют обстоятельства побега осужденного из здания Кузнецкого райсуда.
Фигурное катание
10-кратная чемпионка Франции обвинила бывшего тренера в изнасилованиях
Армия и оружие
Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс
Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.
Общество
Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел
"Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", - говорится в сообщении организации.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой
Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Энергетика
Структуры Гуцериева продолжат поставлять нефть на белорусские НПЗ
Как пишет РИА Новости, входящие в группу «Сафмар» нефтяные компании планируют поставить в феврале 250 тыс. тонн нефти, поставки будут идти в соответствии с заявками заводов.
Политика
Путин назначил Оверчука представителем России в совете ЕЭК
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера Алексея Оверчука представителем России в совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Космос
На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде
29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.