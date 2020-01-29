Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Устаревшие новации: почему Конституции не нужен прожиточный минимум

РБК02:44

Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ru01:55

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАССвчера в 04:56

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ru28 января в 22:44

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газетавчера в 06:57

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59
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Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

РБК вчера в 08:25
Общество

С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газета вчера в 10:01
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

США расширили санкции против России

Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Газета.Ru вчера в 14:11
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Создатель «Дома-2» поговорил с умершей Гурченко на публике

Lenta.ru 02:26
Происшествия

В Екатеринбурге задержан владелец пермского хостела «Карамель»

Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский хостел "Карамель", где насмерть обварились пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 02:40
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Политика

Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Космос

Станция Voyager-2 стала расходовать много электроэнергии — NASA

REGNUM 01:35
Общество

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек

Газета.Ru вчера в 19:04
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Коммерсантъ вчера в 14:54
Происшествия

Коронавирус у госпитализированных воронежцев не подтвердился

В Воронеже озвучили данные анализа проб, взятых у двух воронежцев, госпитализированных с ОРВИ и подозрением на коронавирус.
Российская газета 01:51
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Происшествия

Мужчина с подозрением на коронавирус госпитализирован в Туле

Мужчину с признаками ОРВИ после отдыха в Китае госпитализировали в Туле.
News.ru 00:11
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Общество

МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

В МВД России перечислили самые распространенные способы угона машин, передает «РИА Новости».
РБК 01:37
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец 28 января в 08:54
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело после побега преступника из зала суда

В Новокузнецке следователи выясняют обстоятельства побега осужденного из здания Кузнецкого райсуда.
Российская газета 01:33
Фигурное катание

10-кратная чемпионка Франции обвинила бывшего тренера в изнасилованиях

Матч ТВ вчера в 11:35
Армия и оружие

Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс

Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.
Утро.ru вчера в 10:23
Общество

Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел

"Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", - говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:30
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой

Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
REGNUM вчера в 01:58
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
REGNUM вчера в 10:49
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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Как пишет РИА Новости, входящие в группу «Сафмар» нефтяные компании планируют поставить в феврале 250 тыс. тонн нефти, поставки будут идти в соответствии с заявками заводов.
Евразия Daily вчера в 07:20
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Путин назначил Оверчука представителем России в совете ЕЭК

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера Алексея Оверчука представителем России в совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
ТАСС 02:24
Космос

На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Портал Поиск вчера в 11:24
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