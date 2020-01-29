Экономика
РИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газета29 января в 06:57
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По последним данным, от вируса в мире погибли 213 человек, заражены более 10 тысяч. Еще 171 пациент полностью излечился.
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Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
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Занятия в школах Забайкальского края, где выявлен один из первых случаев коронавируса в России, прекращены, рассказал заместитель председателя заксобрания региона Алексей Бутыльский, пишет ТАСС.
Политика
Глава Керчи снова подала в отставку
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
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В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
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Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло
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Футбол
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За последние годы Россия растеряла свои позиции: в 2019 году клубы страны потратили на игроков 285 млн долларов.
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Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
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В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса
Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Авто
Кроссовер Skoda Karoq подешевел до начала продаж
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У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус.
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Ковальчук: В «Монреале» получил роль, которую играл всегда
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Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Во временных методических рекомендациях Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции указаны три препарата.