Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46

Без добавки

Российская газетавчера в 05:59

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известиявчера в 07:27

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАССвчера в 13:51

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газетавчера в 04:48
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Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Авто

SEAT официально представил новое поколение хэтчбека Leon

Новое (четвертое по счету) поколение испанского хэтчбека SEAT Leon получило совершенно новый внешний вид и измененные пропорции.
CarsWeek.ru вчера в 14:09
Армия и оружие

Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации.
РИА Новости вчера в 21:11
Политика

ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Евросоюза, санкции введены «за проведение местных выборов 8 сентября прошлого года в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать „нелегально аннексированными“».
НТВ вчера в 09:18
Здоровье

Эксперт Минздрава рассказал о сроках появления коронавируса в России

Эксперт оценил риск ввоза коронавируса на территорию РФ как высокий по ряду причин, среди которых высокий темп прироста заболеваемости, передача коронавируса воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, которые граничат с некоторыми российскими субъектами Федерации, и празднование китайского Нового года.
Известия 02:04
Происшествия

Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

Lenta.ru 02:03
Общество

Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

Министерство труда Омской области назвало законным начисление пенсии в 200 тысяч рублей бывшему губернатору Леониду Полежаеву.
РИА Новости вчера в 04:01
Армия и оружие

Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Известия вчера в 07:04
Политика

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Piter.tv вчера в 00:08
Музыка

Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Life.ru вчера в 14:38
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

РБК 27 января в 21:22
Общество

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Европу из-за коронавируса

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает прямые полеты в несколько европейских стран до конца зимней навигации из-за распространения коронавируса.
ТАСС 00:25
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Общество

Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке

Водитель междугороднего автобуса на Украине лишится работы за отказ выключить сериал для пассажиров на русском языке.
Российская газета 01:16
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Новые требования, призванные охладить рынок, ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
РБК 02:03
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Происшествия

В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина

На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
Российская газета вчера в 06:22
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Гаджеты

В России появится новый бренд дешевых телевизоров

BQ намерена вывести на рынок новый бренд телевизоров, сообщил генеральный директор компании Владимир Пузанов в интервью Mobile-Review.
Dgl.ru 27 января в 17:53
Политика

Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
RT на русском вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:11
Происшествия

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Российская газета вчера в 15:27
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Здоровье

В двух школах в Челябинске объявили карантин по гриппу и ОРВИ

Высокий показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников в Челябинске стал причиной закрытия на карантин двух школ и 126 классов в учебных заведениях.
ТАСС 00:51
Гаджеты

Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10

Компания Huawei начала раздавать новую версию своей фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на свежей платформе Android, владельцам еще четырех смартфонов.
Российская газета вчера в 09:53
Здоровье

В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
РИА Новости 00:30
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной квартальной прибыли в $91,8 млрд

Корпорация Apple сообщила о рекордной выручке в $91,8 млрд (на 9%) в первом квартале 2020 финансового года, который закончился 28 декабря 2019-го.
Коммерсантъ вчера в 21:30
Происшествия

Младенец в Петербурге отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения гашиш.
REGNUM 02:22
Шоу-бизнес

Расставшиеся Пелагея и Телегин отметили вместе день рождения дочери

Дочери Пелагеи 21 января исполнилось три года. Певица трогательно поздравила с днем рождения свою малышку в социальных сетях.
Слово и Дело 01:40
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