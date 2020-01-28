Экономика
КоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газетавчера в 06:57
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Музыка
Звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» выступит в первом полуфинале, 12 мая.
Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Политика
Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отставке Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Интернет
В Google Phone обнаружили функцию записи звонков
В обновлённой версии приложения Google Phone обнаружили функцию записи и транскрипции телефонных звонков.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу, готовясь к концерту
Армия и оружие
Погиб офицер ЦРУ, возглавлявший атаку на Сулеймани
Именно Д'Андреа курировал спецоперацию на Ближнем Востоке, в ходе которой был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани.
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель
Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Происшествия
Под Волгоградом пассажирский автобус опрокинулся в кювет
В Волгоградской области четыре человека, включая троих детей, получили травмы после опрокидывания в кювет пассажирского автобуса на федеральной трассе Р-228.
Космос
Космический телескоп «Спитцер» уходит на покой
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Здоровье
Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым
Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
Политика
Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Число банковских клиентов-миллионеров в России выросло почти на 25%
В российских банках стало больше клиентов – долларовых миллионеров.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
Экономика
«Норникель» заявил о палладиевом «пузыре» на рынке
По словам Берлина, финансовые спекулянты создали на рынке палладиевый "пузырь", что плохо для отрасли.
Гаджеты
MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro
Согласно утечкам информации, презентация линейки смартфонов Xiaomi Mi 10 состоится в один день вместе с презентацией Samsung Galaxy S20 11 февраля.
Происшествия
Следователи допрашивают экс-полицейских по делу Голунова
Следователи допрашивают пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве по делу журналиста Ивана Голунова.
Теннис
Теннисистка Софья Кенин впервые вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над представительницей Австралии, первой ракеткой мира Эшли Барти в полуфинале Australian Open.
Общество
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину венчания
Сегодня же Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поздравили друг друга с годовщиной венчания.