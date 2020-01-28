В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.

Авто Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора Для американцев же марка подготовила два бензиновых движка. Напомним, в продаже Genesis GV80 может появиться уже этим летом.

Происшествия Младенец в Петербурге отравился гашишем В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.

Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Политика В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель» Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Суд оставил в силе приговор блогеру Синице Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25% Если в 2018 году в России было 30 тыс. банковских клиентов, чьи активы превышают $1 млн, то в 2019 году их число составило 37 тыс. человек.

Авто Внешность нового Kia Sorento полностью раскрыта Новый Sorento получил трёхспицевое рулевое колесо с раздвоенной вертикальной секцией, цифровую приборную панель, широкоформатный дисплей информационно-развлекательной системы, тоннель пола без рычага выбора передачи - теперь тут только вращающиеся контроллеры и клавиши.