Экономика

BFM.ruBFM.ruМинтруд предлагает понизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Министерство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума. В идее Минтруда есть здравое зерно.
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Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

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Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

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Российская газетавчера в 05:59
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Гаджеты

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Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Ferra 09:06
Авто

FAW привезет новые кроссовер и седан в Россию

Известный китайский автопроизводитель FAW намерен к осени 2020 года начать продажи на рынке России одновременно двух новинок.
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Получены самые детальные фотографии Солнца за всю историю наблюдений

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Онкологи назвали предшествующую раку болезнь

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По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
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Facebook следит за пользователями и вне соцсети

Facebook получает информационные данные о действиях пользователей за пределами соцсети.
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ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

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Газета.Ru вчера в 03:45
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Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
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Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
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Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
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Футбол

«Крылья Советов» подпишут экс-игрока «Лиона» Зеффана

По информации источника, 27-летний алжирец подпишет соглашение с «Крыльями Советов». Контракт будет рассчитан до 31 декабря 2021 года.
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Бывший полковник Захарченко решил вернуть конфискованные 9 млрд рублей

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С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Армия и оружие

Небензя назвал причины эскалации в Идлибе

Причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
РИА Новости 13:41
Армия и оружие

СМИ Ливии сообщают о прибытии в Триполи турецких кораблей

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Политика

США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
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Общество

Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра

Группа чешских программистов за два выходных дня бесплатно сделала сайт, на который власти планировали потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро).
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

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За угрозы Путину арестованы земляки смертника из петербургского метро

По версии следствия, Парпиев и Ишматов нанесли на несколько зданий в Петербурге трафареты с изображением Путина и угрозами ему.
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Предложен метод вычисления точной массы нейтрино

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Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что "Рубин" проявляет интерес к защитнику "Браги" Пабло Сантосу: "Рубин" начал сбор в Турции.
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Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
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«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом».
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