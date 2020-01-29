Экономика
BFM.ruМинтруд предлагает понизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Министерство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума. В идее Минтруда есть здравое зерно.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газета06:57
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Гаджеты
Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10
Компания Huawei начала раздавать новую версию своей фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на свежей платформе Android, владельцам еще четырех смартфонов.
Политика
Аббас представит в ООН резолюцию против «сделки века»
Палестинский лидер Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН представит резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.
Интернет
Антивирус Avast уличили в продаже личных данных пользователей
Популярный антивирус Avast уличили в том, что он занимается продажей личных данных пользователей третьим лицам.
Культура
Состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Гаджеты
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Авто
FAW привезет новые кроссовер и седан в Россию
Известный китайский автопроизводитель FAW намерен к осени 2020 года начать продажи на рынке России одновременно двух новинок.
Футбол
Жиру может перейти в «Тоттенхэм»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает журналист Sky Sport Фабрицио Романо.
Здоровье
Онкологи назвали предшествующую раку болезнь
Армия и оружие
Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты
По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
Интернет
Facebook следит за пользователями и вне соцсети
Facebook получает информационные данные о действиях пользователей за пределами соцсети.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Футбол
«Крылья Советов» подпишут экс-игрока «Лиона» Зеффана
По информации источника, 27-летний алжирец подпишет соглашение с «Крыльями Советов». Контракт будет рассчитан до 31 декабря 2021 года.
Происшествия
Бывший полковник Захарченко решил вернуть конфискованные 9 млрд рублей
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Армия и оружие
Небензя назвал причины эскалации в Идлибе
Причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Армия и оружие
СМИ Ливии сообщают о прибытии в Триполи турецких кораблей
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Общество
Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра
Группа чешских программистов за два выходных дня бесплатно сделала сайт, на который власти планировали потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро).
Происшествия
За угрозы Путину арестованы земляки смертника из петербургского метро
По версии следствия, Парпиев и Ишматов нанесли на несколько зданий в Петербурге трафареты с изображением Путина и угрозами ему.
Наука
Предложен метод вычисления точной массы нейтрино
В своей работе российские ученые, поддержанные грантом Российского научного фонда, предложили совершенно новый метод анализа этих данных, который позволит установить точную сумму масс всех трех видов нейтрино.
Футбол
«Рубин» может купить защитника «Браги» Пабло Сантоса
Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что "Рубин" проявляет интерес к защитнику "Браги" Пабло Сантосу: "Рубин" начал сбор в Турции.
Происшествия
Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус
В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом».