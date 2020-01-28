Экономика
РИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газета06:57
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Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Происшествия
Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков
29 января стало известно, что Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Религия
Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери
Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Премьера "Форсажа 9" в российских кинотеатрах состоится 21 мая 2020 года.
Общество
Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра
Группа чешских программистов за два выходных дня бесплатно сделала сайт, который власти планировали потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро).
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Киберспорт
Вышла игра Warcraft III: Reforged
Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Финансы
Центробанк РФ значительно повысил официальные курсы доллара и евро
С 28 января Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США и евро. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.
Политика
Толстой доходчиво объяснил украинской журналистке, чей Крым
Глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Петр Толстой, ставший накануне вице-спикером ПАСЕ, коротко пообщался с украинской журналисткой, которая хотела выяснить, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение полуострова с Россией в 2014 году.
Технологии
Составлен список лучших антивирусов для Windows 10
Составлен рейтинг антивирусов для работы под управлением Windows 10.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в своей истории выручке за квартал
Корпорация Apple сообщила о рекордной выручке в первом квартале 2020 финансового года: $91,8 млрд (на 9%).
Культура
В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Пабло Мари
Футбол
Защитник тульского «Арсенала» перешел в «Ротор»
Армия и оружие
Самарский завод поставит шасси для воронежского Ил-112В
Отмечается, что на предприятии были успешно проведены ресурсные испытание гидроцилиндров, для чего было выполнено 1 тыс. взлето-посадок, до 2024 года их ресурс планируется увеличить до 15 тыс. При этом конструкторы "Авиаагрегата" усовершенствовали трубопроводов передней опоры шасси и рулежные гидроцилиндры Ил-112В, а также систему герметичности в гидроагрегатах.
Космос
NASA: в феврале к Земле приблизится потенциально опасный астероид
Транспорт
РЖД вернут деньги за билеты в Китай
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) вернёт деньги за железнодорожные билеты в охваченный эпидемией Китай.
Политика
Белашко: Зеленский показал себя идиотом во время выступления в Польше
Глава Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко оценил выступление украинского лидера Владимира Зеленского в Польше.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Здоровье
В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
Авто
Компания Toyota опубликовала тизер нового пикапа
Компания Toyota Tacoma опубликовала официальный тизер своей новинки - среднеразмерного пикапа Tacoma, премьера которого состоится на автосалоне в Чикаго.
Общество
Росреестр предложит снять запрет на строительство в зоне нацпарков
Росреестр выступил за снятие запрета на строительство жилых домов и социальных объектов в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков.