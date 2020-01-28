Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.

Политика Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.

Происшествия Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков 29 января стало известно, что Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.

Религия Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.

Энергетика На Украине снизили цену на газ для промышленности Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.

Киберспорт Вышла игра Warcraft III: Reforged Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.

Политика Толстой доходчиво объяснил украинской журналистке, чей Крым Глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Петр Толстой, ставший накануне вице-спикером ПАСЕ, коротко пообщался с украинской журналисткой, которая хотела выяснить, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение полуострова с Россией в 2014 году.

Армия и оружие Самарский завод поставит шасси для воронежского Ил-112В Отмечается, что на предприятии были успешно проведены ресурсные испытание гидроцилиндров, для чего было выполнено 1 тыс. взлето-посадок, до 2024 года их ресурс планируется увеличить до 15 тыс. При этом конструкторы "Авиаагрегата" усовершенствовали трубопроводов передней опоры шасси и рулежные гидроцилиндры Ил-112В, а также систему герметичности в гидроагрегатах.

Общество Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.

Здоровье В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом «Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.

Авто Компания Toyota опубликовала тизер нового пикапа Компания Toyota Tacoma опубликовала официальный тизер своей новинки - среднеразмерного пикапа Tacoma, премьера которого состоится на автосалоне в Чикаго.