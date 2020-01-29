Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ru01:55

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газетавчера в 06:57

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАССвчера в 04:56

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газетавчера в 12:06

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59
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Политика

Путину докладывают о борьбе с коронавирусом ежедневно — Мишустин

Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о принимаемых правительством страны мерах по противодействию распространению коронавируса, причём делается это ежедневно.
REGNUM 04:57
Общество

Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро

Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
iXBT.com 02:50
Происшествия

В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения приговора

В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения ему приговора в виде 15 лет заключения.
Российская газета вчера в 09:40
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru 05:12
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Политика

Мишустин опроверг планы расширить силовикам доступ к данным россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин опроверг планы расширить сотрудникам правоохранительных органов к персональным данным жителей России.
News.ru 04:18
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Lenta.ru вчера в 06:36
Здоровье

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Вести.Ru 03:52
Политика

Нетаньяху планирует обсудить с Путиным американскую «сделку века»

ТАСС вчера в 18:55
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Политика

Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия

В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Вести.Ru вчера в 09:43
Общество

McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса

ТАСС 04:38
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС 05:19
Общество

Киев украсили билбордами «Россия — наш главный стратегический партнер»

В нескольких районах Киева в ночь с 29 на 30 января появились рекламные билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер», передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:13
Здоровье

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

По информации Национального комитета по делам здравоохранения Китая, первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в Тибете.
Инфорос 02:31
Происшествия

СК: родные пропавшего под Смоленском подростка опознали его обувь

REGNUM вчера в 11:04
Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 03:09
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Гаджеты

Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Смартфон Caviar Cyberphone выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров.
The GEEK вчера в 12:26
Политика

Россия выделит до $20 млн на продовольствие для Сирии

Россия внесет в 2020 году в фонд Всемирной продовольственной программы ООН до $20 млн на продовольствие для населения Сирии.
ТАСС 03:24
Общество

Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ

Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.
РБК 03:43
Политика

Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии

Пульс Хакасии 01:34
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Общество

Россия приостановила оформление виз для китайцев

В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Lenta.ru 05:16
Космос

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Lenta.ru 05:05
Армия и оружие

Минобороны опровергло удар авиации по гражданским объектам в Сирии

Министерство обороны России опровергло сообщения о бомбардировке самолетом ВКС РФ госпиталя и пекарни в районе сирийского Идлиба.
Известия 05:50
Политика

США расширили санкции против России

Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Газета.Ru вчера в 14:11
Экономика

Центробанк начнёт выплату зарплат по номеру телефона через год

Система быстрых платежей позволит компаниям переводить деньги не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.
Говорит Москва вчера в 06:59
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Футбол

Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Газета.Ru 02:35
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