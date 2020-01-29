Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.

Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Происшествия В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.

Общество Киев украсили билбордами «Россия — наш главный стратегический партнер» В нескольких районах Киева в ночь с 29 на 30 января появились рекламные билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер», передает корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая По информации Национального комитета по делам здравоохранения Китая, первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в Тибете.

Происшествия В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Общество Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.

Общество Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.

Политика США расширили санкции против России Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.