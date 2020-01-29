Экономика
РИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газетавчера в 06:57
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Политика
Путину докладывают о борьбе с коронавирусом ежедневно — Мишустин
Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о принимаемых правительством страны мерах по противодействию распространению коронавируса, причём делается это ежедневно.
Общество
Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро
Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
Происшествия
В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения приговора
В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения ему приговора в виде 15 лет заключения.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Политика
Мишустин опроверг планы расширить силовикам доступ к данным россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин опроверг планы расширить сотрудникам правоохранительных органов к персональным данным жителей России.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Политика
Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия
В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Общество
Киев украсили билбордами «Россия — наш главный стратегический партнер»
В нескольких районах Киева в ночь с 29 на 30 января появились рекламные билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер», передает корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
По информации Национального комитета по делам здравоохранения Китая, первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в Тибете.
Происшествия
СК: родные пропавшего под Смоленском подростка опознали его обувь
Происшествия
В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди
Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Гаджеты
Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Смартфон Caviar Cyberphone выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров.
Политика
Россия выделит до $20 млн на продовольствие для Сирии
Россия внесет в 2020 году в фонд Всемирной продовольственной программы ООН до $20 млн на продовольствие для населения Сирии.
Общество
Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ
Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.
Политика
Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Общество
Россия приостановила оформление виз для китайцев
В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Армия и оружие
Минобороны опровергло удар авиации по гражданским объектам в Сирии
Министерство обороны России опровергло сообщения о бомбардировке самолетом ВКС РФ госпиталя и пекарни в районе сирийского Идлиба.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Экономика
Центробанк начнёт выплату зарплат по номеру телефона через год
Система быстрых платежей позволит компаниям переводить деньги не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.