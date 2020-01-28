Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ Глава делегации России, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».

Происшествия В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.

Происшествия Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.

Общество СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Музыка Российский конкурсант выступит в первом полуфинале Евровидения-2020 Представителю России по результатам проведенной жеребьевки в Роттердаме предстоит выступать в первом полуфинале песенного конкурса Евровидение-2020.

Гаджеты Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли По данным Apple, выручка в последнем квартале 2018 года возросла на 9% и достигла самого высокого показателя в истории компании — $91,8 млрд.

Общество Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.

Экономика Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.

Общество Роскачество нашло в школьной форме нарушения по воздухонепроницаемости 9 августа Роскачество дало рекомендации по выбору школьной формы — по словам специалистов, при покупке необходимо обращать внимание на состав ткани, пошив, маркировку и документацию.

Общество В МВД рассказали о новых российских паспортах Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.

Политика Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.

Здоровье В двух школах в Челябинске объявили карантин по гриппу и ОРВИ Высокий показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников в Челябинске стал причиной закрытия на карантин двух школ и 126 классов в учебных заведениях.