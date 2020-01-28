Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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В Минтруде пояснили снижение размера прожиточного минимума

Аргументы и Факты01:21

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44

Без добавки

Российская газетавчера в 05:59

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАССвчера в 13:51

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газетавчера в 04:48
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Политика

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
РИА Новости 01:32
Политика

Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации России, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Парламентская газета вчера в 12:40
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС вчера в 04:36
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребёнок, прибывшие из Хайнаня (КНР) с респираторными симптомами», — заявили в ведомстве.
RT на русском 00:20
Происшествия

Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
РБК 02:03
Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр вчера в 07:52
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС вчера в 03:54
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 07:16
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
Музыка

Российский конкурсант выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представителю России по результатам проведенной жеребьевки в Роттердаме предстоит выступать в первом полуфинале песенного конкурса Евровидение-2020.
Политическая Экспертиза 01:42
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
ТАСС вчера в 06:50
Гаджеты

Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли

По данным Apple, выручка в последнем квартале 2018 года возросла на 9% и достигла самого высокого показателя в истории компании — $91,8 млрд.
Life.ru вчера в 20:47
Экономика

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
ТАСС 01:49
Политика

Кремль опубликовал новые архивные фото Владимира Путина

Вечерняя Москва вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления

Интересант вчера в 05:45
Общество

Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 23:00
Общество

Роскачество нашло в школьной форме нарушения по воздухонепроницаемости

9 августа Роскачество дало рекомендации по выбору школьной формы — по словам специалистов, при покупке необходимо обращать внимание на состав ткани, пошив, маркировку и документацию.
Известия 00:55
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика

Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией

Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Профиль 27 января в 23:00
Здоровье

В двух школах в Челябинске объявили карантин по гриппу и ОРВИ

Высокий показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников в Челябинске стал причиной закрытия на карантин двух школ и 126 классов в учебных заведениях.
ТАСС 00:51
Политика

Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
RT на русском вчера в 13:16
Здоровье

Эксперт назвал возможные сроки появления коронавируса в России

Новый тип коронавируса может попасть на территорию России в феврале, заявил замглавы подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает "Фармацевтический вестник".
РИА Новости вчера в 23:37
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