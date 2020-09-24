Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей
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Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ». Также министерство предложило устанавливать МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты.В источнике
С чего всё началось
Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума
С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
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