Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.