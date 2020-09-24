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Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей

Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ». Также министерство предложило устанавливать МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
RT на русском

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 792 рублей

RT на русском07:56
ТАСС

В Минтруде считают, что изменение методики расчета МРОТ обеспечит рост реальных доходов

ТАСС09:43
Коммерсантъ

Сенаторы готовы поддержать новую методику расчета МРОТ

Коммерсантъ04:41
Газета.Ru

В СПЧ прокомментировали реформу МРОТ и прожиточного минимума

Газета.Ru09:46
РБК

Власти назвали размер прожиточного минимума и МРОТ по новому подходу

РБК05:17
РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

РИА Новости03:41
Комсомольская правда

«Формально бедных станет больше, но по сути — меньше»: зачем в стране затеяли пересчет МРОТ и прожиточного минимума

Комсомольская правда08:18

Собянин попросил более 5 тыс. компаний вернуть сотрудников на «удаленку»

На фоне роста заражения коронавируса COVID-19 в Москве более 5 тыс. компаний получат от мэра города Сергея Собянина рекомендации о возвращении части сотрудников на дистанционный формат работы, сообщил «РИА Новости» первый заместитель руководителя пресс-служба мэра Борис Булай.
Коммерсантъ11:13
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Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, комментируя выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.
РИА Новости10:46

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Во время выступления перед членами Совета Федераций в среду, 23 сентября, президент Владимир Путин заявил о необходимости индексации пенсий в следующем году и подтвердил, что размер повышения составит 6,3%. Глава государства подчеркнул, что индексация на 6,3% в полтора раза превышает составленные ранее прогнозы на 2021 год относительно увеличения размера пенсий.
Gazeta.SPb00:24
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Врач объяснил появление симптомов коронавируса у здоровых людей

Главный внештатный специалист минздрава Московской области невролог Ринат Богданов объяснил, почему у некоторых здоровых людей могут появляться реальные симптомы коронавируса: повышенная температура, кашель и ощущение нехватки воздуха.
Вести.Ru08:56
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Microsoft выкупила игровую компанию ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПотоквчера в 17:06
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Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъ07:44
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Вице-мэр Ялты оказался белорусским «змагаром» и русофобом

Минск, 24 сентября 2020, 15:39 — REGNUM Российская общественность возмущена скандальными заявлениями вице-мэра Ялты, гражданина Белоруссии Михаила Загорцева, который в своем видеообращении заявил о том, что в жестоком силовом подавлении белорусских протестных выступлений могли участвовать российские силовики.
REGNUM08:39
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Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в московском районе Марьино в связи с иском компании «Московский школьник», сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Ведомости09:27
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости10:50
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Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.comвчера в 10:11
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