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Ведомости
Ведомости

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей

Для сравнения: в 2020 г. МРОТ составляет 12 130 руб. Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ».В источнике
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RT на русском

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 792 рублей

RT на русском07:56
Ведомости

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей

Ведомости06:51
ТАСС

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 руб. с 1 января 2021 года

ТАСС05:45
Известия

Минтруд предложил повысить МРОТ на 5,5%

Известия06:21
Москва 24

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 рублей

Москва 2406:09
Комсомольская правда

В Совфеде сообщили, сколько составит новый МРОТ

Комсомольская правда05:57
РЕН ТВ

Минтруд предложил увеличить МРОТ

РЕН ТВ06:22

Источник сообщил, когда Запад объявит о санкциях против Белоруссии

США, Великобритания и Канада в пятницу, 25 сентября, могут объявить о санкциях против граждан Белоруссии из-за фальсификации выборов и насилия против мирных протестующих, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Источник сообщил, когда Запад объявит о санкциях против Белоруссии
Газета.Ru09:32

В Госдуме назвали страны, дестабилизирующие ситуацию в Белоруссии

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что Украина и Польша будут играть ведущую роль в дестабилизации ситуации в Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Общественная служба новостей10:32

Сын Плющенко обратился к Путину

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, обратился к президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru10:39
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.com09:19
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Россия сочла несправедливыми нападки на ООН и ВОЗ

«По оценке большинства стран, на всех этапах кризиса ВОЗ действовала профессионально, своевременно принимала эффективные упреждающие шаги в тесном контакте со всеми государствами- членами», — сказал Лавров.
Говорит Москва10:25

Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Фактывчера в 11:34
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Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор

Третий адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова Петр Хархорин подал новую жалобу на приговор актера с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
Ведомости08:21
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