Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей
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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Для сравнения: в 2020 г. МРОТ составляет 12 130 руб. Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ».В источнике
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