Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ». Также министерство предложило устанавливать МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты.

С чего всё началось Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. Коммерсантъ 17:54