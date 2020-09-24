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Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей

Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ». Также министерство предложило устанавливать МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
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Российская газета

Минтруд спрогнозировал величину МРОТ к 2025 году

Российская газета07:21
RT на русском

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 792 рублей

RT на русском07:56
РБК

Власти назвали размер прожиточного минимума и МРОТ по новому подходу

РБК05:17
Газета.Ru

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Газета.Ru09:46
ТАСС

В Минтруде считают, что изменение методики расчета МРОТ обеспечит рост реальных доходов

ТАСС09:43
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Минтруд предложил изменить принцип расчета прожиточного минимума и МРОТ

Коммерсантъ01:55

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

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Число госпитализаций с коронавирусом в Москве выросло за неделю на 30%

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RT на русском10:35
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Общественная служба новостей06:17
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Коммерсантъ05:01
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Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении.
RT на русском11:21
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