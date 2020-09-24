Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Минтруд предложил повысить МРОТ на 5,5%

Минтруд России предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 рублей. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил заместитель министра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
RT на русском

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 792 рублей

RT на русском07:56
Комсомольская правда

«Формально бедных станет больше, но по сути — меньше»: зачем в стране затеяли пересчет МРОТ и прожиточного минимума

Комсомольская правда08:18
ТАСС

В СФ заявили, что методика расчета Минтруда может укрепить рост прожиточного минимума

ТАСС06:35
РБК

Власти назвали размер прожиточного минимума и МРОТ по новому подходу

РБК05:17
РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

РИА Новости03:41
Коммерсантъ

Сенаторы готовы поддержать новую методику расчета МРОТ

Коммерсантъ04:41
Газета.Ru

МРОТ на 2021 год рассчитали по новой системе

Газета.Ru05:42

Зеленский назвал «Северный поток – 2» «угрозой единству Европы»

Газопровод «Северный поток – 2» может создать угрозу для единства Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Словакию, где встретился со словацким президентом Зузаной Чапутовой.
Зеленский назвал «Северный поток – 2» «угрозой единству Европы»
Ведомости07:11
1

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
199

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости08:46
473

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
1,1K

РФ потребовала от ФРГ в 10-дневный срок передать данные по Навальному

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило ноту германскому представительству ОЗХО с требованием предоставить материалы по делу оппозиционера Алексея Навального в десятидневный срок.
Интерфакс07:38
64

В УЕФА подтвердили, что правило пяти замен останется в силе

Исполнительный комитет УЕФА решил оставить в силе правило пяти замен во всех матчах Лиги наций, квалификации женского Евро, Лиги чемпионов, Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и стыковых матчах Европейской квалификации до конца текущего сезона.
Спорт-Экспресс09:06

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,6K