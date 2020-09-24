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Известия

Минтруд предложил повысить МРОТ на 5,5%

Минтруд России предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 рублей. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил заместитель министра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 руб. с 1 января 2021 года

Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 руб. Увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек, заявил в четверг замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.
ТАСС05:45
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RT на русском

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 792 рублей

RT на русском07:56
Аргументы и Факты

Минимальный размер оплаты труда в 2021 году может составить 12 792 рублей

Аргументы и Факты06:29
РЕН ТВ

Минтруд предложил увеличить МРОТ

РЕН ТВ06:22
Москва 24

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 рублей

Москва 2406:09
ТАСС

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 руб. с 1 января 2021 года

ТАСС05:45
Известия

Минтруд предложил повысить МРОТ на 5,5%

Известия06:21
Пятый канал

Минтруд предложил увеличить МРОТ

Пятый канал00:59

В Москве ряд крупных магазинов закрыли за нарушение масочно-перчаточного режима

Власти в Москве приостановили работу нескольких крупных магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия" за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В Москве ряд крупных магазинов закрыли за нарушение масочно-перчаточного режима
ТАСС08:01
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В правительстве сочли нецелесообразным снижать тарифы на поставки нефти

«Цены на нефть по сравнению с апрелем выровнялись, и резко снижать тарифы и ставить их в дальнейшем в зависимость от цен на нефть — экономически нецелесообразно», — сказал РБК федеральный чиновник.
РБК08:00

Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП

Подозреваемый в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмин Гулиев признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.
РИА Новостивчера в 13:38
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
17

Mazda сертифицировала новый кроссовер CX-30 для России

В РФ паркетник будет доступен с 2,0-литровым бензиновым двигателем с отдачей 150 л.с. В "базе" Mazda CX-30 полагается "механика" и передний привод, а за доплату предусмотрена 6-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.
Новые автомобили05:17
9

Большие китайские амбиции: BOE хочет обогнать Samsung на рынке OLED-дисплеев к 2024 году

До конца этого года BOE планирует произвести более 40 миллионов гибких OLED-дисплеев, что составляет примерно четверть от того объёма, который планирует выпустить Samsung до конца 2020 года. gizmochina.com Стоит заметить, что BOE в последнее время столкнулась с сокращением количества заказов от Huawei, что вызвано санкциями со стороны США.
3DNews07:37

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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Василий Уткин прокомментировал фильм «Стрельцов»

По мнению спортивного комментатора, картина рассказывает о «вообще другом человеке» Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал вышедшую на экраны картину «Стрельцов», посвящённую советскому футболисту, игроку клуба «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду Стрельцову.
Центральная Служба Новостей08:01
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