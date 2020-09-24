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Известия
Известия

Минтруд предложил повысить МРОТ на 5,5%

Минтруд России предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 рублей. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил заместитель министра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 руб. с 1 января 2021 года

Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 руб. Увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек, заявил в четверг замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.
ТАСС05:45
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Москва 24

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 рублей

Москва 2406:09
Pravda.Ru

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 рублей

Pravda.Ru06:58
Аргументы и Факты

Минимальный размер оплаты труда в 2021 году может составить 12 792 рублей

Аргументы и Факты06:29
Известия

Минтруд предложил повысить МРОТ на 5,5%

Известия06:21
Rambler News Service

В Минтруде назвали размер МРОТ в 2021 году

Rambler News Service07:36
ТАСС

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 руб. с 1 января 2021 года

ТАСС05:45
РЕН ТВ

Минтруд предложил увеличить МРОТ

РЕН ТВ06:22

Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях
RT на русском06:01
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В Екатеринбурге открылась благотворительная столовая для нуждающихся

Сегодня в Екатеринбурге состоялось открытие благотворительной столовой, учрежденной на средства бизнесменов Игоря Заводовского, Константина Погребинского и БФ "Общество Малышева 73", передает корреспондент Накануне.RU.
Накануне.Ru05:55
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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