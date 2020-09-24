Минтруд России предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 рублей. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил заместитель министра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.

С чего всё началось Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 руб. с 1 января 2021 года Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 руб. Увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек, заявил в четверг замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов. ТАСС 05:45