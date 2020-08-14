Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум

Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года до 11,4 тысяч рублей на душу населения. Соответствующий проект министерства опубликован на онлайн-портале правовой информации.