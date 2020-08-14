Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум
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Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года до 11,4 тысяч рублей на душу населения. Соответствующий проект министерства опубликован на онлайн-портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
на портале проектов нормативных правовых актов.
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