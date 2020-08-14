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Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум

Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года до 11,4 тысяч рублей на душу населения. Соответствующий проект министерства опубликован на онлайн-портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ13 августа в 15:22
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REGNUM

Социолог раскритиковал то, как в РФ рассчитывают прожиточный минимум

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Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия

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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

РИА Новости13 августа в 14:54
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

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ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

ТАСС13 августа в 13:54

Совбез ООН разрешил поставлять оружие в Иран

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Совбез ООН разрешил поставлять оружие в Иран
Lenta.ru19:06
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Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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RT на русскомвчера в 13:01

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