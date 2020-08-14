В РФ призвали утроить стоимость продовольственной корзины
Смотрите также
Работники «Нафтана» и «Беларуськалия» присоединились к забастовке
На смартфонах Huawei и Honor перестанут работать банковские приложения
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей
Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа
Epic Games подала в суд на Apple за запрет Fortnite в App Store
Премьер Чехии Бабиш назвал катастрофой события в Белоруссии
В Минске задержали подозреваемых во взрыве СВУ
Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске
51-летняя Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз
Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко
Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах
В Минске задержали подозреваемых во взрыве СВУ
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство труда и социальной защиты предложило установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
на портале проектов нормативных правовых актов.
Подробнее о событии