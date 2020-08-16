с чего всё началось

Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года до 11,4 тысяч рублей на душу населения. Соответствующий проект министерства опубликован на онлайн-портале правовой информации.

Общество В Минске начались задержания протестующих Белорусские силовики начали задерживать участников акции протеста в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by. 63

Армия и оружие Маневр российской подлодки напугал военных США Исчезновение российской подлодки в Средиземном море, по мнению аналитиков китайского издания Sohu, напугало и обескуражило военных США, пишет «ПолитРоссия».

Футбол «Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы Футболисты испанской "Севильи" одержали волевую победу над английским "Манчестер Юнайтед" и вышли в финал Лиги Европы.

Политика Влюбленных в европейцев россиян пустят в ЕС Германия уже выразила готовность пустить влюбленных в граждан ФРГ россиян.

Происшествия ФСБ задержала в Дагестане подростков, готовивших атаки на силовиков Сотрудниками ФСБ при участии полиции и Росгвардии задержаны пять членов вооруженной группы, планировавших нападения на полицейских, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ региона. 90

Киберспорт Читеры в CS:GO научились блокировать честных игроков В Интернете появились сервисы, позволяющие блокировать аккаунты честных игроков CS:GO за бездействие в матчах.

Футбол В «Барселоне» сообщили об увольнении Сетьена Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен отправлен в отставку. Об этом сообщил президент каталонцев Жозеп Бартомеу.

Общество Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом У нескольких журналистов правительственного пула, которые сопровождали Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, тесты показали положительный результат. 52

Спорт Ронни О’Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру Англичанин Ронни О'Салливан стал победителем чемпионата мира по снукеру, который прошёл в Шеффилде (Англия).

Футбол Владелец «Торпедо» вступился за Игнашевича перед фанатами Владелец «Торпедо» Роман Авдеев поддержал главного тренера Сергея Игнашевича, к отставке которого ранее призывали фанаты команды.

Технологии «Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями Вся информация с телевизоров может отправляться на сервер, что необходимо для усовершенствования работы ряда функций, но как отмечает специалист, эти данные могут быть использованы спецслужбами некоторых стран. 54

Происшествия Полиция задержала координатора «Открытой России» Татьяну Усманову Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что Усманову обвиняют нарушении при организации акции "женская цепь солидарности" 15 августа, когда девушки в белом выстроились вдоль тротуара у посольства Белоруссии на Маросейке с лентой в руках в знак солидарности с задержанными во время протестов в Белоруссии. 51

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае Пять человек стали жертвами ДТП в в Рубцовском районе Алтайского края. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС.

Политика Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него "ничего не стоит", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте офиса президента. 410

Авто Из Mercedes-AMG G 63 сделали шестиметровый бронированный лимузин Накануне канадская фирма Inkas, которая специализируется на создании бронированных версий люксовых авто, представила бронированный лимузин на базе внедорожника Mercedes-AMG G 63.

Политика Кандидат в президенты Белоруссии отказался принять поклон Лукашенко Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, набравший по итогам голосований 1,21 процента голосов, отказался принимать извинения главы МВД Юрия Караева, объяснения спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой и «обещания и поклоны» главы государства Александра Лукашенко. 2

Футбол РФС проводит проверку после гибели 17-летнего футболиста в Москве РФС начал проверку по факту смерти 17-летнего игрока Михаила Колосова в ходе матча в Рублево. Об этом говорится в сообщении организации. 19