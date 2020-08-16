Экономика
МонаВистаМинтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум
Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года до 11,4 тысяч рублей на душу населения. Соответствующий проект министерства опубликован на онлайн-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъ13 августа в 15:22
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