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Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум

Если проект примут, что размер прожиточного минимума составит для пенсионеров 9422 руб. (рост на 5,3 процента), для детей – 11423 руб. (рост на 6,5 процента) и для трудоспособных граждан – 12392 руб. (рост на 5,6 процента).В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ13 августа в 15:22
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Комсомольская правда

Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия

Комсомольская правдавчера в 03:45
Ёлдаш

Прожиточный минимум на душу населения России станет выше

Ёлдаш13 августа в 16:50
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБК13 августа в 14:04
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

РИА Новости13 августа в 14:54
Газета Кемерова

Минтруд предложил новый размер прожиточного минимума

Газета Кемерова13 августа в 15:31
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей

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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

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