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Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум

Если проект примут, что размер прожиточного минимума составит для пенсионеров 9422 руб. (рост на 5,3 процента), для детей – 11423 руб. (рост на 6,5 процента) и для трудоспособных граждан – 12392 руб. (рост на 5,6 процента).В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ13 августа в 15:22
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Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия

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РИА Новости13 августа в 14:54
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