Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум
Смотрите также
Минский тракторный завод приостановил работу из-за забастовки
Менее чем за сутки новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
Задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину
В Минпросвещения разъяснили основания для изъятия детей из семьи
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
Скончалась певица Валентина Легкоступова
Император Нарухито покаялся за политику Японии во Второй мировой войне
В Хабаровске шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала
Художник показал Шайю Лабафа в образе Росомахи
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
«Газпром» ответил польскому регулятору на запрос о «Северном потоке-2»
Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Мишустин предложил вернуть советскую романтику на Камчатку
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину
Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
В Хабаровске шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
Минобороны США подтвердило создание рабочей группы по изучению НЛО
Последний герой. Тридцать лет назад погиб Виктор Цой
Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы
Если проект примут, что размер прожиточного минимума составит для пенсионеров 9422 руб. (рост на 5,3 процента), для детей – 11423 руб. (рост на 6,5 процента) и для трудоспособных граждан – 12392 руб. (рост на 5,6 процента).В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
на портале проектов нормативных правовых актов.
Подробнее о событии
Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия
Комсомольская правдавчера в 03:45