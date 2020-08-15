Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум
Смотрите также
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Названа допустимая норма употребления помидоров в день
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Трамп заявил, что серьезно рассмотрит возможность помилования Сноудена
Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
Из-за Fortnite: Epic Games подала в суд на компанию Google
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
В Раде заявили о готовящемся госперевороте Порошенко
Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
Трамп заявил, что серьезно рассмотрит возможность помилования Сноудена
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Если проект примут, что размер прожиточного минимума составит для пенсионеров 9422 руб. (рост на 5,3 процента), для детей – 11423 руб. (рост на 6,5 процента) и для трудоспособных граждан – 12392 руб. (рост на 5,6 процента).В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
на портале проектов нормативных правовых актов.
Подробнее о событии
На сколько хотят увеличить прожиточный минимум за II квартал 2020 года?
Аргументы и Факты14 августа в 05:19
Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия
Комсомольская правда14 августа в 03:45