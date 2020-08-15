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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум

Если проект примут, что размер прожиточного минимума составит для пенсионеров 9422 руб. (рост на 5,3 процента), для детей – 11423 руб. (рост на 6,5 процента) и для трудоспособных граждан – 12392 руб. (рост на 5,6 процента).В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ13 августа в 15:22
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Аргументы и Факты

На сколько хотят увеличить прожиточный минимум за II квартал 2020 года?

Аргументы и Факты14 августа в 05:19
Комсомольская правда

Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия

Комсомольская правда14 августа в 03:45
ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

ТАСС13 августа в 13:54
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей

Коммерсантъ13 августа в 15:22
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

РИА Новости13 августа в 14:54
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБК13 августа в 14:04
Ёлдаш

Прожиточный минимум на душу населения России станет выше

Ёлдаш13 августа в 16:50

Смартфоны Huawei и Honor могут лишиться обновлений системы

Как сообщает ToDay News Ufa, бан, который был введен в прошлом году, в настоящее время запрещает американским компаниям экспортировать технологии компании Huawei, однако временная лицензия позволяла поставщикам ПО из Соединенных Штатов Америки продолжать отправлять обновления на мобильные устройства китайской компании.
Смартфоны Huawei и Honor могут лишиться обновлений системы
ToDay News Ufaвчера в 13:03
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В Японии служащие досрочно выйдут на пенсию

Токио, 15 августа 2020, 17:40 — REGNUM Согласно исследованию аналитического центра Tokyo Shoko Research, 52 компании в Японии предложили своим сотрудникам выйти на пенсию досрочно, сообщает информационное агентство NHK.
REGNUMвчера в 10:40
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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«Нимфоманка» возглавила рейтинг фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufaвчера в 08:31
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Украинская писательница Ницой увидела угрозу в русскоязычных сериалах

Facebook Известная своими скандальными заявлениями украиноориентированная писатель Лариса Ницой, которая выступает против использования русского языка в стране, возмутилась показом русскоязычных сериалов и назвала их "развращающими".
РЕН ТВвчера в 16:16
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