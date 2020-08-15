Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум
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Если проект примут, что размер прожиточного минимума составит для пенсионеров 9422 руб. (рост на 5,3 процента), для детей – 11423 руб. (рост на 6,5 процента) и для трудоспособных граждан – 12392 руб. (рост на 5,6 процента).В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
на портале проектов нормативных правовых актов.
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Комсомольская правдавчера в 03:45