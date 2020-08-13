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Mockva.ru
Mockva.ru

Минтруд назвал величину прожиточного минимума за второй квартал года

Минтруд предложил установить прожиточный минимум за второй квартал текущего года в размере 11 468 рублей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ13 августа в 15:22
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РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

РИА Новости13 августа в 14:54
Ёлдаш

Прожиточный минимум на душу населения России станет выше

Ёлдаш13 августа в 16:50
Коммерсантъ

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Комсомольская правда

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Комсомольская правда14 августа в 03:45
Газета Кемерова

Минтруд предложил новый размер прожиточного минимума

Газета Кемерова13 августа в 15:31
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБК13 августа в 14:04
ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

ТАСС13 августа в 13:54

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В ответ на предложение российского президента провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана президент Трамп ответил, что вряд ли поддержит эту идею до окончания выборов в США.
Трамп не поддерживает идею саммита по Ирану до конца выборов в США
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