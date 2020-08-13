Составлен рейтинг самых популярных в России кроссоверов с пробегом

За второй месяц лета в России было продано 141 924 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,8 процента больше, чем за тот же месяц 2019 года, сообщалось в отчете Ассоциации европейского бизнеса.