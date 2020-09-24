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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов. По его словам, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума по стране в 2020 году составит 11 241 рубль.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
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Московский Комсомолец

Минтруд предложил повысить величину прожиточного минимума в РФ

Московский Комсомолец06:22
RT на русском

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

RT на русском05:56
Газета.Ru

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году

Газета.Ru06:04
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

РИА Новости05:53
ТАСС

Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубля

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