Экономика
RT на русскомМинтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов. По его словам, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума по стране в 2020 году составит 11 241 рубль.
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Apple может представить новые iPhone 12 уже 13 октября
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Супермодель Джиджи Хадид и певец Зейн Малик впервые стали родителями
25-летняя супермодель Джиджи Хадид и 27-летний британский певец Зейн Малик впервые стали родителями.
Блокнот.ру 05:54
Общество
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
Ведомости 00:44
Шоу-бизнес
Алекса выходит замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева
Избранником артистки стал звездный тренер по фитнесу Вячеслав Дайчев. Алексе 32 года, и за свою жизнь она никогда не была замужем.
CT news 08:39
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HBO Max заказал комедийный спин-офф «Отряда самоубийц»
Проект подразумевает восемь серий. В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что HBO Max заказал комедийный спин-офф "Отряда самоубийц".
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Украинская певица Настя Каменских известна своей любовью к фотосессиям в стиле ню, которые не всегда приходятся по душе ее фанатам.
iReactor вчера в 09:37
Политика
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира.
Известия 07:57
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые появились на ТВ в качестве пары
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые с момента слухов о романе появились на публике в качестве пары, до этого знаменитости скрывали свои отношения.
Актуальные Новости 03:53
Общество
Собянин сообщил о вакцинации медиков от коронавируса в Москве
Вакцинация медиков от коронавируса проходит в Москве в 11 городских поликлиниках, сообщил в четверг, 24 сентября, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 07:25
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В Курске пассажирка такси избила ребенка
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Тревожная сирена оказалась похожа на волчий вой
Интересно, что и волки, похоже, воспринимают сходство этих сигналов с голосами сородичей: часто сообщается, что звук сирены может спровоцировать ответный волчий (а также собачий) вой.
N+1 22 сентября в 13:48
Общество
В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина
По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости 08:46
Политика
Путин пообещал Севастополю поддержку федеральных властей
В целом, вы знаете, сколько проблем нерешённых предстоит решать, которые копились годами.
REGNUM 07:39
Общество
Приставы арестовали квартиру Навального
Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
ТАСС 09:13
Общество
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия вчера в 21:37
Политика
На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
РИА Новости вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Новое видео Галкина с Аллой Пугачевой раскритиковали подписчики
В комментариях к видео, на котором Примадонна запечатлена крупным планом, некоторые пользователи раскритиковали Пугачеву за ее якобы нескромное поведение и пластическую хирургию.
Evo-rus.com 05:24
Общество
В Швеции увеличили размер Нобелевской премии
В 2012 году в рамках программы экономии размер премии был снижен с 10 миллионов крон до 8 миллионов, а в 2017 году её снова увеличили до 9 миллионов крон.
Новости Швеции 03:44
Общество
В Балтийское море вошло разведывательное судно ВМС США
Аналогичное судно USNS "Maury" ВМС США В акваторию Балтийского моря вошел разведывательный корабль ВМС США USNS Bruce Heezer.
Военное обозрение 07:17
Общество
FT: в Великобритании могут заразить добровольцев для испытания вакцины
В Лондоне могут пройти первые в мире испытания вакцины от COVID-19, при которых добровольцев будут намеренно заражать коронавирусом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на участников проекта.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Здоровье
Детский хоспис в Домодедове получил дополнительное здание
Московскому областному хоспису для детей в Домодедове передали еще одно здание, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг вручил соответствующее свидетельство инициатору создания медучреждения, протоирею Александру Ткаченко, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО в Домодедово 08:52
Здоровье
В Воронежской области на карантин закрыли школу
Борисоглебская СОШ № 6 перешла на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ среди преподавателей.
Обозреватель Врн 07:37
Гаджеты
В Nvidia извинились за ограниченное количество видеокарт RTX 3090
Общественная служба новостей вчера в 18:05
Происшествия
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Дочь артиста Владимира Конкина трагически погибла в столице, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 06:11
Общество
В мэрии Москвы оценили возможность введения допмер из-за коронавируса
Власти Москвы на текущий момент руководствуются существующими мерами по борьбе с коронавирусом и не рассматривают введение дополнительных мер.
Известия 08:38
Здоровье
Россиянам с антителами разрешили не делать прививку от коронавируса
Человеку, у которого сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесённой инфекции, не стоит делать прививку в этом сезоне.
Life.ru 08:52
Киберспорт
Основной состав Virtus.pro пропустит ESL One Germany
Киберспортивный клуб Virtus.pro объявил об уходе основного состава VP по доте в инактив Знаменитая СНГ-команда, под руководством опытного игрока Алексея «Solo» Березина берет тайм-аут.
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