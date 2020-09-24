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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов. По его словам, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума по стране в 2020 году составит 11 241 рубль.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Описано влияние реформы МРОТ на доходы россиян

Московский Комсомолец12:21
Коммерсантъ

Минтруд предложил изменить принцип расчета прожиточного минимума и МРОТ

Коммерсантъ01:55
ТАСС

В Минтруде считают, что изменение методики расчета МРОТ обеспечит рост реальных доходов

ТАСС09:43
Российская газета

Корзину облегчили

Российская газета07:21
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

РИА Новости05:53
РБК

Власти назвали размер прожиточного минимума и МРОТ по новому подходу

РБК05:17
RT на русском

Минтруд предложил пересмотреть расчёт МРОТ и прожиточного минимума

RT на русском12:37

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости10:50
1,1K

Во Вьетнаме арестовали продавцов использованных презервативов

Сообщается, что арестованные «ежемесячно получали использованные презервативы от неизвестного лица», после чего контрацептивы отмывались, кипятились, сушились на деревянных формах, повторно упаковывались и продавались как новые.
REGNUM09:28

Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в московском районе Марьино в связи с иском компании «Московский школьник», сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Ведомости09:27
2,7K

Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Planet Today11:49
1,1K

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
1,1K

Число госпитализаций с коронавирусом в Москве выросло за неделю на 30%

Число ежедневно госпитализируемых в Москве пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось примерно на треть, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском10:35
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РФ потребовала от ФРГ передать данные по Навальному в течение 10 дней

Постпредство России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) направило ноту представителю ОЗХО от Германии, потребовав предоставить РФ материалы по делу оппозиционного политика Алексея Навального в течение десяти дней.
Mockva.ru10:33
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Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
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В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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Владелец «Пятерочек» решил вернуть сотрудников на удаленную работу

Руководство крупнейшего российского продовольственного ретейлера России X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») решило с 22 сентября вернуть большинство сотрудников московских офисов к удаленной работе, следует из письма к сотрудникам компании (есть в распоряжении РБК).
РБК10:36
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