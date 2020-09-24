Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
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Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов. По его словам, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума по стране в 2020 году составит 11 241 рубль.В источнике
С чего всё началось
Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума
С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
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