Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов. По его словам, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума по стране в 2020 году составит 11 241 рубль.

С чего всё началось Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. Коммерсантъ 17:54