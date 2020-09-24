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CT news

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

Министерством труда было выдвинуто предложение о повышении МРОТ до 11 тысяч 653 рублей.В источнике
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Комсомольская правда

В Госдуме одобрили предложение повысить прожиточный минимум

Комсомольская правда09:24
Телеканал 360°

Политик оценил предложение повысить прожиточный минимум

Телеканал 360°08:44
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

РИА Новости05:53
Газета.Ru

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году

Газета.Ru06:04
Российская газета

Корзину облегчили

Российская газета07:21
ТАСС

В СФ заявили, что методика расчета Минтруда может укрепить рост прожиточного минимума

ТАСС06:35
RT на русском

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

RT на русском06:33

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
Ведомости11:26
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ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров

Организация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров
РИА Новости11:32
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Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

Вильнюс выступил с призывом к Брюсселю ужесточить санкционные меры в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а Берлин призвал заблокировать "Северный поток - 2". Эти положения содержатся в принятой в четверг Сеймом (парламентом) Литвы резолюции.
ТАСС11:07
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Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей

Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ».
Ведомости06:51
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