«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Организация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Вильнюс выступил с призывом к Брюсселю ужесточить санкционные меры в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а Берлин призвал заблокировать "Северный поток - 2". Эти положения содержатся в принятой в четверг Сеймом (парламентом) Литвы резолюции.
Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ».