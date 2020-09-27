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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

Подчеркивается, что в текущем году среднедушевой прожиточный минимум в целом по РФ может составить 11241 руб. Если он вырастет на индекс потребительских цен на будущий год (3,7 процента), то значение прожиточного минимума будет равно 11653 руб. Напомним, что на днях Путин заявил, что зарплата до 12000 руб. в России является недопустимой.В источнике
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Газета.Ru

Миронов негативно оценил новую методику расчета МРОТ

Газета.Ruвчера в 10:59
News.ru

Миронов назвал сомнительной новую методику расчёта МРОТ

News.ruвчера в 04:37
Megatyumen.ru

МРОТ может вырасти до 12 792 рублей

Megatyumen.ru25 сентября в 23:38
Слово и Дело

Законопроект о минимальном размере оплаты труда одобрен правительством

Слово и Дело26 сентября в 06:28
Солидарность

Профсоюзы высказались о новой методике расчета МРОТ

Солидарность26 сентября в 03:58
Бизнес журнал

ВНЕСЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ МРОТ ОДОБРЕНО

Бизнес журнал27 сентября в 03:45
ВЕСТИ: Приморье

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

ВЕСТИ: Приморье25 сентября в 19:28

Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления на Белоруссию после президентских выборов отношения двух стран не подвержены конъюнктуре, имеют прочный фундамент.
Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию
РИА Новости04:26
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Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Стэнли-2020

Звание лучшего снайпера плей-офф НХЛ — у одноклубника Кучерова Брейдена Пойнта, который забросил победную шайбу с передачи Никиты в решающем шестом матче финальной серии против «Далласа».
ИА Красная Весна23:45

Минск рассчитывает на прояснение сроков получения кредитов

Минск рассчитывает на прояснение в ближайшее время сроков получения кредитных средств на 1,5 миллиарда долларов в рамках договоренностей с РФ, сообщил во вторник глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов.
РИА Новости04:29

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
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