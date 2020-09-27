Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Подчеркивается, что в текущем году среднедушевой прожиточный минимум в целом по РФ может составить 11241 руб. Если он вырастет на индекс потребительских цен на будущий год (3,7 процента), то значение прожиточного минимума будет равно 11653 руб. Напомним, что на днях Путин заявил, что зарплата до 12000 руб. в России является недопустимой.В источнике
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Законопроект о минимальном размере оплаты труда одобрен правительством
Слово и Дело26 сентября в 06:28