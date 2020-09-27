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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

Подчеркивается, что в текущем году среднедушевой прожиточный минимум в целом по РФ может составить 11241 руб. Если он вырастет на индекс потребительских цен на будущий год (3,7 процента), то значение прожиточного минимума будет равно 11653 руб. Напомним, что на днях Путин заявил, что зарплата до 12000 руб. в России является недопустимой.В источнике
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Газета.Ru

Миронов негативно оценил новую методику расчета МРОТ

Газета.Ruвчера в 10:59
News.ru

Миронов назвал сомнительной новую методику расчёта МРОТ

News.ruвчера в 04:37
ВЕСТИ: Приморье

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

ВЕСТИ: Приморье25 сентября в 19:28
Слово и Дело

Законопроект о минимальном размере оплаты труда одобрен правительством

Слово и Дело26 сентября в 06:28
Солидарность

Профсоюзы высказались о новой методике расчета МРОТ

Солидарность26 сентября в 03:58
Megatyumen.ru

МРОТ может вырасти до 12 792 рублей

Megatyumen.ru25 сентября в 23:38
Бизнес журнал

ВНЕСЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ МРОТ ОДОБРЕНО

Бизнес журнал27 сентября в 03:45

Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Газета.Ru05:07
5

Париж призвал Берлин представить доказательства по Навальному

Глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон заявил, что Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по произошедшему с оппозиционером Алексеем Навальным.
Газета.Ru17:32
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Путин заявил о «подлинно союзнических» отношениях с Белоруссией

Отношения России и Белоруссии «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и являются «подлинно союзническими», заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.
РБК05:36
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Михаэля Шумахера перевезли на Майорку

По информации испанской прессы, Михаэля Шумахера перевезли из Швейцарии на Майорку, где он продолжает реабилитацию от последствий травмы головы, полученной на французском горнолыжном курорте в декабре 2013 года.
F1news.ru04:59

Турцию заподозрили в уничтожении советских «Ос» и «Стрел» в Карабахе

Турция могла управлять беспилотниками Bayraktar TB2, которые в Нагорном Карабахе уничтожили не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки, пишет в Forbes военный эксперт Себастьян Роблин.
Lenta.ru05:35
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Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новостивчера в 14:00
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Меркель призвала Пашиняна и Алиева к немедленным переговорам

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвала обе стороны к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и началу переговоров.
Известия04:56
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