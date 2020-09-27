Подчеркивается, что в текущем году среднедушевой прожиточный минимум в целом по РФ может составить 11241 руб. Если он вырастет на индекс потребительских цен на будущий год (3,7 процента), то значение прожиточного минимума будет равно 11653 руб. Напомним, что на днях Путин заявил, что зарплата до 12000 руб. в России является недопустимой.