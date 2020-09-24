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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов. По его словам, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума по стране в 2020 году составит 11 241 рубль.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
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РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

РИА Новости03:41
Российская газета

В Госдуме с оговорками поддержали идею изменить методику расчета МРОТ

Российская газета06:05
RT на русском

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

RT на русском06:33
РБК

Власти назвали размер прожиточного минимума и МРОТ по новому подходу

РБК05:17
ТАСС

В СФ заявили, что методика расчета Минтруда может укрепить рост прожиточного минимума

ТАСС06:35
Московский Комсомолец

Минтруд предложил повысить величину прожиточного минимума в РФ

Московский Комсомолец06:22
Коммерсантъ

Сенаторы готовы поддержать новую методику расчета МРОТ

Коммерсантъ04:41

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
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Rolls-Royce представил длиннобазную версию модели Ghost

Первые поставки клиентам начнутся в четвёртом квартале 2020 года В сравнении с классическим Ghost модель в версии Extended предлагает дополнительные 170 мм, делая пространство для ног задних пассажиров больше, чем в любом четырёхместном седане, за исключением Rolls-Royce Phantom Extended.
SpeedMe04:08

В Минздраве прокомментировали очереди из машин «скорой» в Петербурге

Минздрав проводит проверку готовности Санкт-Петербурга к эпидсезону, особое внимание регионы должны уделять первичной «сортировке» пациентов, сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя очереди из автомобилей скорой помощи возле стационаров, перепрофилированных для заболевших коронавирусом COVID-19.
РБК05:34

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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В ЕС заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией.
REGNUM05:55

В Раде осудили решение украинского суда по символике СС «Галичина»

В мае Окружной административный суд Киева принял решение, согласно которому необходимо было считать противоправными заявления о том, что символика 14-й дивизии СС «Галичина» не является символикой нацистского режима.
RT на русском06:24
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На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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Члены экипажа «Союза МС-16» вернутся на Землю 22 октября

«Совет главных конструкторов одобрил предложения РКК «Энергия» по плану предстоящих работ по возвращению экипажа из трёх человек на корабле «Союз МС-16» 22 октября 2020 года», — сообщили в госкорпорации.
RT на русском04:25
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Центр Гамалеи начал испытания вакцины «Спутник V» на группах риска

Институт имени Гамалеи запустил клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на ряде групп риска, среди которых - пожилые люди, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости06:16