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РИА Новости
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается установить на уровне 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
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Российская газета

В Госдуме с оговорками поддержали идею изменить методику расчета МРОТ

Российская газета06:05
Lenta.ru

Россиянам назвали размер рассчитанных по-новому минимальных зарплат

Lenta.ru05:58
ТАСС

Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубля

ТАСС05:47
РБК

Власти назвали размер прожиточного минимума и МРОТ по новому подходу

РБК05:17
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

РИА Новости05:53
RT на русском

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

RT на русском05:56
Коммерсантъ

Сенаторы готовы поддержать новую методику расчета МРОТ

Коммерсантъ04:41

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Известия05:11
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За информацию о беглецах из дагестанской колонии обещали до 1 млн руб

"За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева, будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей", - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Интерфаксвчера в 14:20
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

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Известия18:16
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РФС признал ошибку судьи Карасева в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Напомним, встреча состоялась в рамках седьмого тура российского первенства и завершилась победой «армейцев» со счётом 3:1. Обслуживала матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Vprognoze.ruвчера в 06:27
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

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RT на русском06:01
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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАСС22 сентября в 06:22
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Капитан «Тампы» Стэмкос назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире

Капитан «Тампы-Бэй Лайтингз» канадец Стивен Стэмкос после третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Далласа» назвал своего одноклубника – российского форварда Никиту Кучерова – лучшим хоккеистом в мире.
BetOn03:36