Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
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В этом году МРОТ составляет 12 130 руб. Минтруд разработал законопроект, в котором предложили рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44, 2% среднего дохода в стране, а не по потребительской корзине. Также ведомство предложило устанавливать минимальную оплату труда на уровне 42% средней зарплаты.В источнике
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Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубля
ТАСС24 сентября в 05:47