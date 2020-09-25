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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

В этом году МРОТ составляет 12 130 руб. Минтруд разработал законопроект, в котором предложили рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44, 2% среднего дохода в стране, а не по потребительской корзине. Также ведомство предложило устанавливать минимальную оплату труда на уровне 42% средней зарплаты.В источнике
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Комсомольская правда

В Госдуме одобрили предложение повысить прожиточный минимум

Комсомольская правда24 сентября в 09:24
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

РИА Новости24 сентября в 05:53
Газета.Ru

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году

Газета.Ru24 сентября в 06:04
РБК

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России

РБК24 сентября в 06:03
Фонтанка.Ру

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в России

Фонтанка.Ру24 сентября в 06:11
ТАСС

Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубля

ТАСС24 сентября в 05:47
RT на русском

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

RT на русском24 сентября в 06:33

Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Телеведущий Владимир Познер считает, что жители Соединенных Штатов воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, передает "Комсомольская правда".
Познер объяснил причину враждебности американцев к России
Газета.Ru23:32
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Летчики РФ выразили соболезнования семьям погибших в катастрофе Ан-26

Начальник Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров от лица летчиков выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26 в Харьковской области на Украине.
Известия18:57
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Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй".
РИА Новости22:26
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СКА под руководством Романа Ротенберга проиграл «Ак Барсу» по буллитам

Хоккеисты петербургского СКА под руководством вице-президента клуба Романа Ротенберга, исполнявшего обязанности главного тренера, проиграли на своей площадке казанскому "Ак Барсу" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новостивчера в 15:14
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Пушков заявил о конце «украинской мечты» об иностранном финансировании

Сенатор Алексей Пушков назвал концом «украинской мечты» заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который по итогам визита на Украину сказал президенту Владимиру Зеленскому, что «Евросоюз – не благотворительная организация или банкомат».
Московский Комсомолец22:21