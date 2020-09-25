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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

В этом году МРОТ составляет 12 130 руб. Минтруд разработал законопроект, в котором предложили рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44, 2% среднего дохода в стране, а не по потребительской корзине. Также ведомство предложило устанавливать минимальную оплату труда на уровне 42% средней зарплаты.В источнике
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Комсомольская правда

В Госдуме одобрили предложение повысить прожиточный минимум

Комсомольская правда24 сентября в 09:24
RT на русском

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

RT на русском24 сентября в 06:33
Фонтанка.Ру

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в России

Фонтанка.Ру24 сентября в 06:11
Газета.Ru

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году

Газета.Ru24 сентября в 06:04
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

РИА Новости24 сентября в 05:53
ТАСС

Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубля

ТАСС24 сентября в 05:47
Московский Комсомолец

Минтруд предложил повысить величину прожиточного минимума в РФ

Московский Комсомолец24 сентября в 06:22

Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26

Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26, произошедшей под Харьковом поздно вечером 25 сентября.
Телеканал 360°вчера в 16:53
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

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Вести.Ruвчера в 16:01
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При нападении на конвой губернатора в Нигерии погибли 15 человек

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Известия22:05
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Новый премьер Японии хочет провести телефонные переговоры с Путиным

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РИА Новости23:35
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РИА Новостивчера в 03:37
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