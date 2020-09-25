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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

В этом году МРОТ составляет 12 130 руб. Минтруд разработал законопроект, в котором предложили рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44, 2% среднего дохода в стране, а не по потребительской корзине. Также ведомство предложило устанавливать минимальную оплату труда на уровне 42% средней зарплаты.В источнике
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Комсомольская правда

В Госдуме одобрили предложение повысить прожиточный минимум

Комсомольская правдавчера в 09:24
RT на русском

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

RT на русскомвчера в 06:33
Газета.Ru

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году

Газета.Ruвчера в 06:04
РБК

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России

РБКвчера в 06:03
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

РИА Новостивчера в 05:53
ТАСС

Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубля

ТАССвчера в 05:47
Фонтанка.Ру

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в России

Фонтанка.Рувчера в 06:11

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона
Lenta.ru06:20
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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«Открытые медиа»: в Кремле обсуждают возвращение карантина при 10 тыс. заболевших в день

В Кремле, правительстве и мэрии Москвы обсуждают возможность ввести карантин, если число заболевших коронавирусом вырастет до 10 тыс. человек в сутки, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и в кабмине.
Полит.ру10:10

В Минфине заявили, что САР не являются «внутренними офшорами»

Специальные административные районы (САР) в России не являются "внутренними офшорами", но там должен быть более привлекательный налоговый режим, чем на Кипре после пересмотра налогового соглашения с ним, заявил статс-секретарь - замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
ТАСС10:43

Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новости10:40

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
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Путин предложил США сотрудничество в сфере кибербезопасности

Москва, 25 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.
REGNUM10:11
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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