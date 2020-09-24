Новый тип сверхпроводников открыт физиками

Ученые пришли к выводу, что кроме двух типов s-волновые и d-волновые, есть и третий тип таких волн - g. Физики выявили, что с помощью существующих технологий охладить материал до необходимой температуры в -272,16 градуса по Цельсию было невозможно.