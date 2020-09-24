Mirmol.ruС 2021 года прожиточный минимум в России вырастет на 512 рублейТолк19ТолкЕкатеринбург ОнлайнСлово и ДелоНовые ИзвестияЭкономика сегодняПолитРоссияОбластная газетаУралинформбюроКомсомольская правдаCT newsУсолье.ИнфоRT на русскомDaily MoscowГазета.RuGazeta.SPbiReactorPro Город ЯрославльФАНПятый каналМинтруд России предложил повысить с 2021 года величину прожиточного минимума. Предварительно его величина составит 11 тысяч 653 рубля.В источникеОценить6Комментировать3Подробнее о событииВ Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимумLife.ruвчера в 09:52Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублейРИА Новостивчера в 05:53Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в РоссииФонтанка.Рувчера в 06:11Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 годуГазета.Ruвчера в 06:04В Госдуме одобрили предложение повысить прожиточный минимумКомсомольская правдавчера в 09:24Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубляТАССвчера в 05:47В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимумRT на русскомвчера в 06:33Показать ещё