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Mirmol.ru
Mirmol.ru

С 2021 года прожиточный минимум в России вырастет на 512 рублей

Минтруд России предложил повысить с 2021 года величину прожиточного минимума. Предварительно его величина составит 11 тысяч 653 рубля.В источнике
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Life.ru

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

Life.ruвчера в 09:52
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

РИА Новостивчера в 05:53
Фонтанка.Ру

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в России

Фонтанка.Рувчера в 06:11
Газета.Ru

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году

Газета.Ruвчера в 06:04
Комсомольская правда

В Госдуме одобрили предложение повысить прожиточный минимум

Комсомольская правдавчера в 09:24
ТАСС

Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубля

ТАССвчера в 05:47
RT на русском

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

RT на русскомвчера в 06:33

Новый тип сверхпроводников открыт физиками

Ученые пришли к выводу, что кроме двух типов s-волновые и d-волновые, есть и третий тип таких волн - g. Физики выявили, что с помощью существующих технологий охладить материал до необходимой температуры в -272,16 градуса по Цельсию было невозможно.
МТВ онлайн22 сентября в 11:56
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