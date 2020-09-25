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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

В этом году МРОТ составляет 12 130 руб. Минтруд разработал законопроект, в котором предложили рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44, 2% среднего дохода в стране, а не по потребительской корзине. Также ведомство предложило устанавливать минимальную оплату труда на уровне 42% средней зарплаты.В источнике
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Комсомольская правда

В Госдуме одобрили предложение повысить прожиточный минимум

Комсомольская правдавчера в 09:24
Фонтанка.Ру

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в России

Фонтанка.Рувчера в 06:11
ТАСС

Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубля

ТАССвчера в 05:47
РБК

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России

РБКвчера в 06:03
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

РИА Новостивчера в 05:53
Газета.Ru

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году

Газета.Ruвчера в 06:04
RT на русском

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

RT на русскомвчера в 06:33

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт
Интерфакс05:45
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Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны»

Нападающий французского ПСЖ Неймар, который ранее выступал за испанскую «Барселону», поддержал недовольство капитана каталонцев Лионеля Месси по поводу ухода Луиса Суареса в «Атлетико».
RT на русском08:17

PlayStation 5 получила сильный козырь перед выходом. Поддержка Oodle Texture позволит достичь невероятной скорости подсистемы данных

Как известно, PlayStation 5 получила сверхбыстрый SSD со скоростью передачи данных до 5,5 ГБ / с. На момент первого анонса PS5 этот показатель впечатлял даже на фоне SSD с интерфейсом PCIe 4.0, однако в продажу уже готовится поступить Samsung 980 Pro со скоростью до 7 ГБ / с. Правда, у консоли Sony есть ряд архитектурных особенностей, которые делают её подсистему хранения данных ещё быстрее.
iXBT.com05:50

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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