PlayStation 5 получила сильный козырь перед выходом. Поддержка Oodle Texture позволит достичь невероятной скорости подсистемы данных

Как известно, PlayStation 5 получила сверхбыстрый SSD со скоростью передачи данных до 5,5 ГБ / с. На момент первого анонса PS5 этот показатель впечатлял даже на фоне SSD с интерфейсом PCIe 4.0, однако в продажу уже готовится поступить Samsung 980 Pro со скоростью до 7 ГБ / с. Правда, у консоли Sony есть ряд архитектурных особенностей, которые делают её подсистему хранения данных ещё быстрее.