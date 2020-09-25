Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
АТВмедиа
АТВмедиа

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

В этом году МРОТ составляет 12 130 руб. Минтруд разработал законопроект, в котором предложили рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44, 2% среднего дохода в стране, а не по потребительской корзине. Также ведомство предложило устанавливать минимальную оплату труда на уровне 42% средней зарплаты.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В Госдуме одобрили предложение повысить прожиточный минимум

Комсомольская правдавчера в 09:24
Фонтанка.Ру

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в России

Фонтанка.Рувчера в 06:11
RT на русском

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

RT на русскомвчера в 06:33
РБК

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России

РБКвчера в 06:03
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

РИА Новостивчера в 05:53
ТАСС

Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубля

ТАССвчера в 05:47
Газета.Ru

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году

Газета.Ruвчера в 06:04

Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

Сможет ли ВТБ поднять выплаты в будущем Все действия менеджмента ВТБ направлены на то, чтобы в следующем году направить на вознаграждение акционеров 50% чистой прибыли за 2020 год, сообщил в августе Пьянов.
РБК08:24
316

Во Вьетнаме арестовали продавцов использованных презервативов

Сообщается, что арестованные «ежемесячно получали использованные презервативы от неизвестного лица», после чего контрацептивы отмывались, кипятились, сушились на деревянных формах, повторно упаковывались и продавались как новые.
REGNUMвчера в 09:28
15

США готовят ответ гиперзвуковому оружию России в космосе

Китай и Россия являются бесспорными лидерами в области гиперзвукового оружия, поэтому быстрое развертывание необходимых ресурсов для создания новых систем безопасности США является жизненно важным для американцев.
ПолитРоссия22 сентября в 11:02
32

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
893

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Москва 2409:06
75

Обновленный Volkswagen Tiguan получит в России четыре комплектации

Обновлённый Volkswagen Tiguan в топовой комплектации R-Line дополнен 19-дюймовыми дисками, задним спойлером, особым бампером, кожаной отделкой сидений с памятью настроек, накладками на пороги и педали, особыми напольными коврики и рулём.
За рулем Кубань08:47
6

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
186