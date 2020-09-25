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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

В этом году МРОТ составляет 12 130 руб. Минтруд разработал законопроект, в котором предложили рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44, 2% среднего дохода в стране, а не по потребительской корзине. Также ведомство предложило устанавливать минимальную оплату труда на уровне 42% средней зарплаты.В источнике
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РБК

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России

РБК24 сентября в 06:03
Телеканал 360°

Политик оценил предложение повысить прожиточный минимум

Телеканал 360°24 сентября в 08:44
Газета.Ru

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году

Газета.Ru24 сентября в 06:04
Комсомольская правда

В Госдуме одобрили предложение повысить прожиточный минимум

Комсомольская правда24 сентября в 09:24
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

РИА Новости24 сентября в 05:53
ТАСС

В СФ заявили, что методика расчета Минтруда может укрепить рост прожиточного минимума

ТАСС24 сентября в 06:35
RT на русском

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

RT на русском24 сентября в 06:33

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфаксвчера в 15:24
1,4K

Математик доказал выдвинутую 224 года назад теорию «сотворения мира»

Профессор математики из Вустерского политехнического института (США) Майер Хуми заявил, что при помощи ограниченного набора уравнений ему удалось подтвердить предположение 224-летней давности о происхождении нашей Солнечной систем и подобных систем по всей Вселенной.
Российская газета24 сентября в 08:14
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Штаб Навального подал жалобу в прокуратуру на особняк Киркорова

Как сообщили в штабе блогера, поместье «короля российской эстрады» в коттеджном поселке Береста (Мякининская пойма), цена которого составляет более десяти миллионов долларов, находится на участке площадью один гектар.
RuNews24.ruвчера в 05:09
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Врач назвал условие, при котором всех отправят на карантин

Александр Чепурнов, ведущий вирусолог России и профессор, утверждает, что если эпидемиологическая ситуация в России не улучшится, то система здравоохранения будет работать лишь «на коронавирус».
ToDay News Ufaвчера в 16:34
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Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux

Российский Linux для ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) намерен адаптировать фрагмент своей автоматизированной системы нового поколения (АИС ПФР-2) для работы с российскими ОС Astra Linux и ALT Linux («Альт»).
CNewsвчера в 11:18

Capcom изучает возможность выпуска новой Resident Evil на старых консолях

Согласно заявлению, компания рассматривает возможность выпуска Resident Evil Village на консолях текущего поколения, но не может «ничего обещать», так как игра разрабатывается с учетом требований приставок следующего поколения.
ИА Красная Веснавчера в 13:39

СКА под руководством Романа Ротенберга проиграл «Ак Барсу» по буллитам

Хоккеисты петербургского СКА под руководством вице-президента клуба Романа Ротенберга, исполнявшего обязанности главного тренера, проиграли на своей площадке казанскому "Ак Барсу" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новостивчера в 15:14

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08

Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»

Выплачивать дивиденды из России за рубеж с минимальной ставкой налога в 5% смогут только публичные международные холдинговые компании, которые уже сменили прописку на специальные административные районы (САР) — остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде.
РБКвчера в 12:10
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Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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