Финансы
Rambler News ServiceМинтруд предложил продлить заморозку накопительной части пенсии
Министерство труда и соцзащиты разработало проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, согласно которому предлагается продлить мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии. Документ есть в распоряжении RNS.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском 11:53
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Космос
Daily Mail рассказал о паранормальном оружии Пентагона против России
Британский таблоид Daily Mail рассказал о «космической войне» Соединенных Штатов с Россией в стиле популярного сериала «Секретные материалы».
ПолитРоссия 06:00
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Футбол
34 года назад Марадона забил гол века (видео)
Sportmail.ru 10:28
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:26
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском 15:07
Экономика
Пандемия обошлась мобильным операторам в 30 миллиардов рублей
Финансовый ущерб мобильным операторам, нанесённый пандемией, делится на несколько основных сфер: Ритейл (операторская розница) Роуминг (международный и внутренний) Непредвиденные расходы (OPEX и CAPEX) Иное (курсовая разница, финансовый сектор) Ритейл Розничные сети операторов в период самоизоляции продолжили работу в ограниченном режиме.
SIA.ru 05:09
Общество
В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц
На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
Политика
Путин подумывает о пятом президентском сроке
Если в Конституцию будет принята поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, он, возможно, будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
Уралинформбюро вчера в 12:22
Происшествия
Легковушку разорвало в смертельном ДТП в Приморье
В районе села Алексеевка Приморского края произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 19:25
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:53
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Экономика
На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России
23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
МонаВиста 10:03
Общество
В Минкомсвязи объяснили причину разблокировки Telegram
"Решение было принято Роскомнадзором и Генпрокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", – заявил эксперт.
Москва 24 10:38
Политика
Президент Хорватии приедет на парад Победы в Москву
Народные новости 20 июня в 06:07
Происшествия
Допрошен подозреваемый в убийстве студента в Волгограде
Допрошен подозреваемый в убийстве студента волгоградского медуниверситета.
РИАЦ 05:17
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 21:08
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском 20:47
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК 19:46
Кино
В США умер режиссер Джоэл Шумахер
В США умер известный режиссер Джоэл Шумахер, сообщает Variety.
МИР 24 16:52
Общество
Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре на $14,5 млрд
Международный арбитраж в Мадриде отказал бывшему российскому сенатору и основателю Межпромбанка Сергею Пугачеву, требовавшему от России выплаты ему компенсации в размере более $14,5 млрд (без учета процентов), сообщает пресс-служба Минюста.
РБК 11:44
Общество
Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня
В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.
UfacityNews.ru 21:12
Политика
США расторгают торговую сделку с Китаем
Соединенные Штаты расторгают торговую сделку с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении пандемии коронавируса из лаборатории в Ухане.
Газета.Ru 21:41
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16