с чего всё началось

Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

Политика Путин пригласил Макрона посетить Россию Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить РФ, сообщается на сайте Кремля. 20

Общество Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты В июне спецпосланник генсека ООН по финансированию повестки 2030 года предупредил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать странам выполнить Цели устойчивого развития - 2030 в срок. 1

Политика Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, встреча прошла в режиме видеоконференции.

Игры Ролевая игра Disco Elysium получит сериальную экранизацию от продюсера «Соника в кино» Как сообщает издание Variety, независимая студия ZA/UM заключила партнёрство с компанией dj2 Entertainment (основатель которой был сопродюсером «Соника в кино») для создания сериала по мотивам получившей широкую известность в прошлом году ролевой игры Disco Elysium.

Общество Черногория вновь вводит карантинные меры Как передает агентство Reuters, за последние десять дней здесь зафиксировали сто новых случаев инфекции.

Авто УАЗ отказался от нового внедорожника «Русский Прадо» Как отмечает издание, Ульяновский автозавод принял решение отказаться от проекта модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», который получил в СМИ название «Русский Прадо». 37

Здоровье Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию Использование сосудосуживающих препаратов может окончиться тахикардией и гипертоническим кризом, заявил Мясников, добавив, что даже самые простые капли в нос способны вызвать привыкание и проблемы с самочувствием. 25

Общество Развеян миф о передаче коронавируса В исследовании, которое развеивает один из популярных мифов о передаче COVID-19, говорится, что комары не могут способствовать распространению вируса. 2

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. 58

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года. 11

Общество Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. 16

Общество Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО. 196

Наука У Солнца обнаружены новые частицы Ученые из Итальянского национального института ядерной физики обнаружили у Солнца новые частицы, позволяющие узнать его металличность. 13

Здоровье Ученые развеяли миф о вреде защитных масок Популярный миф о негативном влиянии масок на здоровье развеяли американские ученые. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer. 107

Политика Лукашенко похвалил парад Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил прошедший в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает БЕЛТА.