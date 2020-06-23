с чего всё началось

Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

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Общество Сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка Клиенты Альфа-банка сообщают о сбое в работе сервисов финансовой организации.

Общество Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.

Происшествия В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня. 35

Футбол ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом» В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом". 4

Общество Microsoft закроет все свои розничные магазины Microsoft сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле. 1

Шоу-бизнес Кристина Асмус заявила, что она инициировала развод Известная актриса Кристина Асмус последовала примеру Гарика Харламова и заявила о том, что их развод не является розыгрышем. 8

Общество Председатель УИК на голосовании по поправкам выиграла квартиру в Омске 59-летняя жительница села Лузино Омской области Анна Ганева выиграла квартиру в областном центре, приняв участие в лотерее, которая проводится на избирательных участках в рамках голосования по поправкам в Конституцию. 149