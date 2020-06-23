с чего всё началось

Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

Футбол Зенит — Крылья Советов 2:1 В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».

Общество Суд обязал Telegram выплатить $18,5 млн властям США Суд в США обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram. Также он оштрафовал компанию на $18,5 млн, сообщается на сайте суда. 115

Наука Доброжелательность к людям на 45% зависит от наследственности Генетическая наследственность особенно ярко проявляется у женщин; Фото: Pixabay Специалисты из Университета Аризоны выяснили, что от родителей ребёнок зависит даже в большей степени, чем предполагалось.

Политика Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб». 2,7K

Общество Председатель УИК на голосовании по поправкам выиграла квартиру в Омске 59-летняя жительница села Лузино Омской области Анна Ганева выиграла квартиру в областном центре, приняв участие в лотерее, которая проводится на избирательных участках в рамках голосования по поправкам в Конституцию. 149

Здоровье Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию Главный врач одной из московских больниц и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что бездумное употребление некоторых лекарственных средств способно вызвать аритмию и другие сердечные заболевания. 37

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 194

Политика Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. 1,5K

Общество За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу. 962

Общество Суд дал Серебренникову, похитившему 129 млн рублей, условный срок Москва, 26 июня 2020, 16:45 — REGNUM Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова и его сообщников Юрия Итина и Алексея Малобродского, признанных виновными в хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа», к условным срокам. 1,9K

Общество Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом"). 4

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов. 6,7K