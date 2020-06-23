с чего всё началось

Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа». 1,2K

Политика Путин пригласил Макрона посетить Россию Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить РФ, сообщается на сайте Кремля. 34

Общество Microsoft закроет все свои розничные магазины Microsoft сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле.

Шоу-бизнес 49-летняя Лера Кудрявцева перестала скрывать 2-летнего внука 49-летняя Лера Кудрявцева перестала скрывать 2-летнего внука от глаз общественности и впервые опубликовала фото с мальчиком в своем профиле в Instagram.

Политика Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает корреспондент "Газеты.Ru". 607

Игры Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077. 53

Шоу-бизнес Харламов и Асмус опровергли слухи о постановочном разводе Выяснилось, кто стал инициатором расставания После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова Сеть буквально наводнили самые нелепые слухи на эту тему. 8

Кино Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.

Происшествия В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня. 17

Авто Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях. 1

Авто Российские дилеры GAC получили новый минивэн GAC GN8 Не дождавшись премьеры и официального старта продаж, российские дилеры GAC выставили новые минивэны GAC GN8 в своих шоурумах. 2