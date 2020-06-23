с чего всё началось

Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

Политика Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2» Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине. 310

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 1,6K

Общество Ольга Романова объявила о закрытии «Руси сидящей» Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила в своем Facebook, что с 26 июня организация закрывается.

Общество Россия отчиталась перед ООН о ликвидации крайней нищеты В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса грозит глобальной чрезвычайной ситуацией с продовольственным обеспечением в мире. 262

Авто Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.

Политика В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого. 96

Наука Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд. 295

Общество Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов. 1