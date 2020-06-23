с чего всё началось

Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

Происшествия В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня. 21

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 1,8K

Политика Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. 2

Политика Президент Белоруссии положительно оценил парад Победы в Москве Белорусский президент Александр Лукашенко выразил благодарность россиянам за проведение юбилейного парада Победы в Москве, состоявшийся 24 июня.

Фигурное катание Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020 Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.

Политика США из-за Гонконга ввели визовые санкции против китайских чиновников Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о введении визовых ограничений в отношении чиновников Коммунистической партии Китая (КПК) за "подрыв автономии" Гонконга. 4

Общество Председатель УИК на голосовании по поправкам выиграла квартиру в Омске 59-летняя жительница села Лузино Омской области Анна Ганева выиграла квартиру в областном центре, приняв участие в лотерее, которая проводится на избирательных участках в рамках голосования по поправкам в Конституцию. 144

Футбол «Монако» объявил об уходе шести футболистов "Монако" объявил об уходе сразу группы игроков. Клуб покинули шесть футболистов, у которых завершился контракт или срок аренды.

Футбол Шалимов объяснил, почему Ильин пропустил матч с «Сочи» Форвард "Ахмата" Владимир Ильин пропустил матч 24-го тура Российской премер-лиги (РПЛ) с "Сочи" из-за мышечного повреждения, сообщил главный тренер грозненцев Игорь Шалимов.