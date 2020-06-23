с чего всё началось

Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

Общество Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать. 6,6K

Общество Путин поддержал идею назвать улицы российских городов именами медиков В пятницу, 26 июня, президент России Владимир Путин поддержал идею назвать часть российских улиц, школ и медучилищ именами врачей, которые погибли в борьбе за чужие жизни. 6

Общество Суд взыскал 129 млн руб. с фигурантов дела «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Министерства культуры к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», за исключением экс-главы департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум. 1K

Общество В Саратовской области село закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 Власти Саратовской области в пятницу ввели режим карантина в селе Верхазовка Дергачевского района, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общество Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. 15

Шоу-бизнес Наташа Королева примерила длинную челку Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.

Футбол Федун написал письмо в МВД в поддержку обвиняемых фанатов «Спартака» Владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо первому замглавы МВД Александру Горовому по поводу обвинений в хулиганстве фанатов футбольного клуба.

Политика Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. 374

Гаджеты Самый доступный iPhone 12 оценили в $549 долларов Самый дорогой iPhone 12 будет стоить 1 399 долларов. Все устройства будут работать на процессоре Apple A14 Bionic и получат экраны OLED. 22

Общество В Воронежской области продлили режим самоизоляции Власти Воронежской области приняли решение продлить введённый в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства. 64